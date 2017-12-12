Мнение: заявления Яценюка о Януковиче – попытка "вернуться в ту же воду"

Лидеры "евромайдана" дали показания в киевском суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что общественная атмосфера вокруг этого суда меняется.

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог в 2014 году законным способом вернуть себе полномочия, если бы вернулся в страну, заявил в Оболонском районном суде Киева экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Суд рассматривает дело против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Яценюк заявил, что в принятом Радой в феврале 2014 года постановлении нет фразы об отстранении Януковича, но указывается, что в связи с самоотстранением и невыполнением обязанностей президента они временно были возложены на главу парламента.

По словам Яценюка, жизни Януковича ничего не угрожало.

"На тот момент госохрана президента достигала нескольких сотен человек, какой-либо информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Насколько мне известно, это еще подтверждается тем, что сам лично Виктор Янукович отказался от государственной охраны, что является свидетельством того, что если бы была угроза, он бы не отказался", – сказал Яценюк.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе допроса в суде заявил, что ездил в Крым в феврале 2014 года, чтобы встретиться с Януковичем и понять, что тот намерен делать дальше. Однако, по словам Авакова, Янукович уклонился от встречи.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ход суда по делу о госизмене против Януковича.

"Ситуация на Украине нестабильная. Население категорически не воспринимает то, что стало происходить в последние три года. Показателен один из опросов на украинском телевидении, в ходе которого более 90% телезрителей заявили, что они бы не возражали, если бы Янукович вернулся в качестве президента. Это сигнал для власти, которая не может справиться с коррупцией, преступностью и обнищанием украинского народа. На этом фоне заявление Яценюка – это попытка еще раз вернуться в ту же самую воду. Для всех стало понятно, что и в Европе, и в США ищут, на кого поменять Порошенко, который уже стал притчей во языцех, и на котором сконцентрирована вся ненависть украинского народа к своему нынешнему государственному устройству. Поэтому, возможно, на всякий случай, учитывая тенденции в обществе, Яценюк опять вспомнил фамилию Януковича", – сказал Вадим Колесниченко.

Он также высказал свое мнение по поводу предположений о возможности возвращения Януковича в украинскую политику.

"В возвращение Януковича во власть я не верю, но как политологическое упражнение такой вопрос можно поставить. Кто такой президент? Это человек, который управляет государством со своей командой единомышленников. К моменту свержения Януковича единомышленников у него было не так много. По сути, управлял страной не Янукович, а те, кто был допущен к "бюджетному пирогу". Вдобавок, уже присутствовал элемент внешнего западного управления. Свергли-то Януковича именно потому, что он начал пытаться сопротивляться этому внешнему управлению", – отметил Вадим Колесниченко.

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