Эксперт: развитие производства СПГ в России – очень правильная линия

В порту Сабетта первая партия сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" загружена на танкер в присутствии Владимира Путина. Эксперт по энергетике Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik назвал начало производства на "Ямал СПГ" значимым событием.

Проект "Ямал СПГ" подтверждает статус России как одной из ведущих мировых энергетических держав, РФ должна занять достойную нишу на рынке СПГ, заявил в пятницу российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития проектов по производству СПГ.

"Можно сказать, что это мегапроект. Он имеет большое значение для страны в целом, является еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав", – сказал Путин.

Ранее сегодня в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе первая партия сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в присутствии Владимира Путина была загружена на танкер "Кристоф де Маржери".

По мнению главы государства, старт реализации проекта "Ямал СПГ" позволит дать толчок развитию атомного судостроения и развитию Северного морского пути. "Это означает не только добычу минеральных ресурсов и создание таких предприятий по сжижению газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения", – сказал Путин на церемонии загрузки танкера.

Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik отметил значимость проекта "Ямал СПГ" для диверсификации потоков доставки российского газа потребителям.

"Это значимое событие. Мне кажется, осуществляется очень правильная линия на диверсификацию потоков доставки газа потребителям, на расширение наших возможностей в глобальном распределении газа. Говорить о том, что Россия станет сразу же гигантским игроком на рынке СПГ не стоит – есть и Катар, есть и американские проекты. Но мы должны в этот рынок активно включаться, чтобы не быть жестко привязанными только к уже привычным потребителям. И в этом смысле запуск проекта "Ямал СПГ" – явление отрадное", – отметил Юрий Солозобов.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная мощностью 1 миллион тонн. Производство СПГ на первой технологической линии началось в начале декабря.

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