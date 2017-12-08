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"Развлекуха для "зеленых"". Эксперт о ситуация с выбросом рутения-106

17:2708.12.2017
(обновлено: 17:28 08.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВ цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топливаВ цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Власти закончили проверку комбината "Маяк" из-за ситуации с рутением-106. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга Михаил Рылов, все разговоры о повышенной радиации с самого начала были спекуляцией.

Кабаны на территории зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС
© Фото : Валерий Юрко
Или радиоактивные кабаны, или Россия: третьего не дано
Межведомственная комиссия не выявила нарушений на предприятии Росатома "Маяк", которые могли бы стать причиной повышения уровня рутения-106 в атмосфере, следует из обнародованного заключения комиссии.

"Измерения контрольных проб (на "Маяке") не выявили наличия в них рутения-106", – говорится в материалах комиссии. Отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга на "Маяке" также не обнаружено.

Причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и некоторыми странами Европы, считает комиссия, могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом.

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
© РИА Новости / Андрей Александров
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Эксперт: Россия "виновата" в повышении радиации в Европе? Забавная история
Росгидромет ранее сообщал, что с 25 сентября до 1 октября все посты, расположенные на Южном Урале, зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный был обнаружен радиоизотоп Ru-106. Позже продукты распада Ru-106 зафиксированы в Татарстане, в Волгограде и Ростове-на-Дону, а также в ряде европейских стран, начиная с Италии и далее на север Европы.

Директор Центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга, вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов в эфире радио Sputnik отметил, что все разговоры о повышенной радиации с самого начала были спекуляцией.

"Концентрации рутения в атмосфере настолько низкие, что о радиационном воздействии на население и окружающую среду говорить не стоит. Самое необычное в этой истории – что, кроме рутения, ничего найти не могут. А рутений применяется в очень незначительном количестве в медицине и различных исследованиях, например, металлургических. Лично мне не известны технологии использования рутения в энергетических установках спутников или независимых объектов, таких как, например, РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) – там используется полоний-238 или стронций в больших количествах. Но то, что рутений распространился примерно одинаково на очень длинном пространстве, вполне может говорить о падении какого-то объекта, который запускается в ближний космос, например, спутника или зонда. Я с самого начала считал, что был выброс не радиоактивности, а это был информационный выброс. По-моему, это была развлекуха для "зеленых" журналистов", –  сказал Михаил Рылов. 

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