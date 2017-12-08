"Развлекуха для "зеленых"". Эксперт о ситуация с выбросом рутения-106

"Измерения контрольных проб (на "Маяке") не выявили наличия в них рутения-106", – говорится в материалах комиссии. Отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга на "Маяке" также не обнаружено.
Причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и некоторыми странами Европы, считает комиссия, могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом.
Директор Центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга, вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов в эфире радио Sputnik отметил, что все разговоры о повышенной радиации с самого начала были спекуляцией.
"Концентрации рутения в атмосфере настолько низкие, что о радиационном воздействии на население и окружающую среду говорить не стоит. Самое необычное в этой истории – что, кроме рутения, ничего найти не могут. А рутений применяется в очень незначительном количестве в медицине и различных исследованиях, например, металлургических. Лично мне не известны технологии использования рутения в энергетических установках спутников или независимых объектов, таких как, например, РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) – там используется полоний-238 или стронций в больших количествах. Но то, что рутений распространился примерно одинаково на очень длинном пространстве, вполне может говорить о падении какого-то объекта, который запускается в ближний космос, например, спутника или зонда. Я с самого начала считал, что был выброс не радиоактивности, а это был информационный выброс. По-моему, это была развлекуха для "зеленых" журналистов", – сказал Михаил Рылов.
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