РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: одна надежда – слова Климкина об "отъезде венгров" не так поняли

10:5308.12.2017
(обновлено: 11:22 08.12.2017)
0874631
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на тон сообщения украинского министра.

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Политолог: почему Украина окружена "врагами"? Причина – она сама
"Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион. Наша общая задача с Венгрией – поддержать общины", – написал министр в Twitter.

Венгерский министр, в свою очередь, призвал ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область Украины.

"Венгрия поддерживает Украину во многих сферах <…>, мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием", – цитирует Сийярто "Европейская правда".

Министр отметил, что принятый закон "абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ". 

По его словам, также на Украине присутствуют так называемые националистические сантименты.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Мнение: Киеву предстоит выкручиваться из ситуации с законом об образовании
"Мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживают 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги", – подчеркнул венгерский министр.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на тон сообщения Климкина: он радуется тому, что венгры покидают Украину.

"В украинской политике сформировалась идея о том, что украинское государство создано именно для украинцев. Это идея украинского интегрального национализма. Неудивительно, что высшие должностные лица Украины позволяют себе писать подобные посты в соцсетях. Остается надеяться лишь на то, что Климкина неправильно поняли или ему не хватило количества символов, чтобы четко выразить свою позицию. Думаю, министр иностранных дел достаточно некорректно высказывается. Но это не первое его некорректное заявление. Наверное, ему надо научиться пользоваться собственным микроблогом так, чтобы его заявления не оставляли смешанных ощущений", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, Украина пошла на некоторые уступки Венгрии, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений.

"В последнее время Украина и Венгрия переживали обострение межгосударственных отношений. Мы понимаем, что в каких-то вопросах Украина пошла на попятную, потому что ругаться с европейской державой, членом ЕС Украине невыгодно, так как номинально она стремится к участию в ЕС в качестве полноправного члена. При этом в ЕС понимают, что никакая Украина им не нужна. Это понимает и высшее руководство Украины, но продолжает рассказывать своему населению, что их якобы ждут в Европе", – отметил Иван Мезюхо.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена