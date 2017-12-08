Политолог: одна надежда – слова Климкина об "отъезде венгров" не так поняли

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на тон сообщения украинского министра.

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто.

"Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион. Наша общая задача с Венгрией – поддержать общины", – написал министр в Twitter.

Венгерский министр, в свою очередь, призвал ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область Украины.

"Венгрия поддерживает Украину во многих сферах <…>, мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием", – цитирует Сийярто "Европейская правда".

Министр отметил, что принятый закон "абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ".

По его словам, также на Украине присутствуют так называемые националистические сантименты.

"Мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживают 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги", – подчеркнул венгерский министр.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik обратил внимание на тон сообщения Климкина: он радуется тому, что венгры покидают Украину.

"В украинской политике сформировалась идея о том, что украинское государство создано именно для украинцев. Это идея украинского интегрального национализма. Неудивительно, что высшие должностные лица Украины позволяют себе писать подобные посты в соцсетях. Остается надеяться лишь на то, что Климкина неправильно поняли или ему не хватило количества символов, чтобы четко выразить свою позицию. Думаю, министр иностранных дел достаточно некорректно высказывается. Но это не первое его некорректное заявление. Наверное, ему надо научиться пользоваться собственным микроблогом так, чтобы его заявления не оставляли смешанных ощущений", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, Украина пошла на некоторые уступки Венгрии, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений.

"В последнее время Украина и Венгрия переживали обострение межгосударственных отношений. Мы понимаем, что в каких-то вопросах Украина пошла на попятную, потому что ругаться с европейской державой, членом ЕС Украине невыгодно, так как номинально она стремится к участию в ЕС в качестве полноправного члена. При этом в ЕС понимают, что никакая Украина им не нужна. Это понимает и высшее руководство Украины, но продолжает рассказывать своему населению, что их якобы ждут в Европе", – отметил Иван Мезюхо.

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