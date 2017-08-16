Политолог: Россия еще не исчерпала все возможности воздействия на Польшу

Российские бизнесмены предлагают выкупить у Польши советские монументы. Политолог Юрий Светов считает, что этот благородный порыв понятен, но нельзя оставлять без ответа лицемерие польских властей. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Российские бизнесмены готовы выкупить и перевезти в РФ мемориалы советских воинов, расположенные на территории Польши, или взять на себя все обязательства по материальному содержанию памятников благодаря помощи меценатов, сообщает RT.

С соответствующей инициативой в МИД РФ обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" (документ есть в распоряжении RT). Ассоциация заявила, что готова возглавить сбор денежных средств и заняться постоянной охраной культурного наследия, связанного с Великой Отечественной войной после того, как в Польше был принят закон о запрете пропаганды коммунизма. Под угрозой сноса там сейчас находится почти 500 памятников советской эпохи.

22 июня польский сейм принял поправки к закону "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя". 7 августа глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что власти страны не намерены заботиться о памятниках, посвященных красноармейцам.

Политолог Юрий Светов считает, что позиция Польши в этом вопросе лицемерна.

"Есть что-то иезуитское в том, что под разговоры о борьбе с коммунистическим прошлым пытаются истребить память о 600 тысячах советских воинов – столько погибло, освобождая Польшу. Если бы думали об этом, то таких идей бы не предлагали", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Что касается предложения российских бизнесменов, то, по мнению политолога, здесь есть о чем подумать.

"Их патриотический порыв понять можно. Но он вызывает у меня скепсис, особенно в части того, чтобы памятники перевести. Поляки хотят истребить память о советских солдатах, погибших в Польше, а мы, получается, им в этом поможем. Увезем эти памятники для чего? У нас в России память об этом и так хранится, мы знаем о нашем вкладе в освобождение и Польши, и Европы от фашистов. Если уберут памятники, то, как в Польше об этом будут вспоминать? Мне кажется, что это неверный шаг. А вот, чтобы взять на себя ответственность за сохранение памятников на этой территории, то об этом можно говорить. Но мне кажется, что мы еще не исчерпали все возможности воздействия на Польшу: это подача исков в международные суды, это требования, чтобы Польша выполняла свои обязательства по уходу за памятниками советским воинам. В Германии есть подобные памятники, в других странах есть, и в Польше будут стоять", – заключил Юрий Светов.

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