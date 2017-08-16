Депутат ГД: все больше стран стремятся покупать военную технику именно у РФ

22 августа в подмосковной Кубинке откроется международный военно-технический форум "Армия-2017". Депутат Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные форумы важны не только в плане развития ВТС с другими государствами.

Делегации из более чем ста стран, сотни компаний, динамические показы более чем 200 образцов военной техники. Презентации, контракты и грандиозные шоу. Таковы масштабы международного военно-технического форума "Армия-2017", который открывается 22 августа в подмосковной Кубинке.

Лучшие предприятия ОПК России и зарубежных стран покажут специалистам и зрителям новинки и уже проверенную технику. На третий по счету форум впервые приедут представители ЮАР, Чехии и Израиля. Он продлится 6 дней и обещает стать одним из самых ярких событий года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные форумы имеют большое значение не только в плане развития ВТС с другими государствами, но и для российских граждан, посещающих форум в качестве зрителей.

"Наше государство в рамках этого форума, как и в рамках недавно прошедших Армейских международных игр, показывает лучшие образцы армейской техники, вооружений. И, что важно, это происходит в таком вот соревновательном, состязательном духе. Не при ведении боевых действий, а именно в таком формате. Здесь имеет место и элемент патриотического воспитания – воспитание гордости за нашу армию, за нашу страну среди подрастающего поколения, среди всех слоев населения нашей страны. И, конечно, такие форумы дают возможность продвинуть вперед военно-техническое сотрудничество с другими государствами", – отметил Юрий Швыткин.

По его словам, популярность среди зарубежных участников проходящего в России военно-технического форума отражает авторитет нашей страны как одного из ведущих разработчиков и производителей военной техники.

"Сегодня все больше стран стремится к заключению договоров по поставкам военной техники именно с нашим государством. Недавно, например, одно из нейтральных государств отказалось от плавающих БТРов, которые предполагалось поставить с Украины, в пользу наших плавающих БТРов. Как раз здесь (на форуме) представители иностранных государств смогут воочию познакомиться с новейшими образцами нашего вооружения и техники… В высокой репутации нашей военной техники как доброжелатели, так и недоброжелатели могут убедиться на примере событий в Сирии, борьбы с терроризмом, борьбы с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), когда ВКС России и другие подразделения, находящиеся там, используют новейшие образцы нашего вооружения и показывают возможности этого оружия", – сказал Юрий Швыткин.

По этим причинам, считает депутат, наглядная демонстрация возможностей российской военной техники вызывает абсолютно обоснованный интерес в мире.

"Присутствие ста иностранных государств говорит о том, что интерес к данному военно-техническому форуму высок. При этом в рамках такого мирного мероприятия будет возможность убедиться в совершенстве данной техники. И в геополитическом плане это имеет большое значение, потому что здесь и заключение договоров, здесь и отрабатываются вопросы взаимодействия, и (зарубежные участники) еще раз убеждаются в том, что мы открыты и готовы показать то, что у нас есть. Безусловно, есть и то, что мы пока не показываем, но то, что мы демонстрируем сегодня из новейших вооружений и техники – пожалуйста, смотрите, щупайте, заключайте договора", – заключил Юрий Швыткин.

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