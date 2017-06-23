США
23.0623 июня13:06МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: многим украинцам давно ясно, что с Порошенко "что-то не так"

12:5323.06.2017
(обновлено: 12:54 23.06.2017)
02660
© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 18 мая 2017Заседание Верховной рады Украины. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Ряд фракций Верховной рады планируют запуск процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная мишень данной кампании – вовсе не сам Порошенко.

Сразу несколько фракций Верховной рады Украины планируют инициировать процедуру импичмента президента Петра Порошенко, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Батькивщина".

Инициатором процедуры стала лидер партии Юлия Тимошенко. По словам собеседника газеты, "Батькивщина" единогласно поддерживает эту инициативу, потому что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Годовщина начала событий на киевском Майдане
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Политолог: украинцы поняли, почему в стране хаос

Идею импичмента поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь", а также ряд внефракционных депутатов. По словам одного из собеседников "Известий", на финальном этапе ее готова поддержать и Радикальная партия Олега Ляшко, но только после "окончательного понимания раскладов".

С точки зрения народного депутата от "Батькивщины", есть целый ряд оснований для импичмента Порошенко, среди наиболее важных – невыполнение президентских полномочий по ряду аспектов.

Процедура импичмента предусмотрена конституцией Украины. Однако, считают эксперты, на практике из-за отсутствия соответствующего закона провести его почти нереально.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возможное инициирование процедуры импичмента в Верховной раде не приведет к реальным и немедленным политическим последствиям для президента.

"Легальной процедуры для импичмента Порошенко не существует. Украинские законодатели за более чем 25 лет существования своего государства не удосужились принять соответствующий закон или хотя бы обозначить рамочно эту процедуру в регламенте Верховной рады. Поэтому данную акцию следует воспринимать исключительно как пиар-ход тех депутатов, которые конкурируют с "Блоком Петра Порошенко" в Раде и тех политических лидеров, в первую очередь (Юлии) Тимошенко, которые конкурируют лично с Петром Порошенко", – сказал Олег Онопко.

Также, по его мнению, активность политических партий по возможному инициированию процедуры импичмента не скажется заметным образом на рейтинге Петра Порошенко, который и так весьма низок. Как считает Олег Онопко, главной мишенью в данной кампании является не сам президент, а его партия.

"Мысль о том, что с президентом Порошенко что-то не так, закралась в головы адекватным людям на Украине еще весной 2014 года. Эти все действия (по запуску процедуры импичмента) на данный момент никак не повлияют на общественное мнение и лишь укрепят представления граждан Украины о существующем политическом режиме. Вопрос в другом. На Украине сейчас активно обсуждается вопрос о досрочных парламентских выборах. И, возможно, одной из центральных тем этой гипотетической будущей кампании станет как раз неэффективность конкретно президента и, опосредованно, фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде. За счет этого Оппозиционный блок и "Батькивщина" попробуют наверстать то, что было потеряно на предыдущих выборах и получить больше мест в Раде", – предположил Олег Онопко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram.

Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена