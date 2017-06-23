Политолог: многим украинцам давно ясно, что с Порошенко "что-то не так"

Ряд фракций Верховной рады планируют запуск процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко, сообщают СМИ. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная мишень данной кампании – вовсе не сам Порошенко.

Сразу несколько фракций Верховной рады Украины планируют инициировать процедуру импичмента президента Петра Порошенко, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Батькивщина".

Инициатором процедуры стала лидер партии Юлия Тимошенко. По словам собеседника газеты, "Батькивщина" единогласно поддерживает эту инициативу, потому что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Идею импичмента поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь", а также ряд внефракционных депутатов. По словам одного из собеседников "Известий", на финальном этапе ее готова поддержать и Радикальная партия Олега Ляшко, но только после "окончательного понимания раскладов".

С точки зрения народного депутата от "Батькивщины", есть целый ряд оснований для импичмента Порошенко, среди наиболее важных – невыполнение президентских полномочий по ряду аспектов.

Процедура импичмента предусмотрена конституцией Украины. Однако, считают эксперты, на практике из-за отсутствия соответствующего закона провести его почти нереально.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возможное инициирование процедуры импичмента в Верховной раде не приведет к реальным и немедленным политическим последствиям для президента.

"Легальной процедуры для импичмента Порошенко не существует. Украинские законодатели за более чем 25 лет существования своего государства не удосужились принять соответствующий закон или хотя бы обозначить рамочно эту процедуру в регламенте Верховной рады. Поэтому данную акцию следует воспринимать исключительно как пиар-ход тех депутатов, которые конкурируют с "Блоком Петра Порошенко" в Раде и тех политических лидеров, в первую очередь (Юлии) Тимошенко, которые конкурируют лично с Петром Порошенко", – сказал Олег Онопко.

Также, по его мнению, активность политических партий по возможному инициированию процедуры импичмента не скажется заметным образом на рейтинге Петра Порошенко, который и так весьма низок. Как считает Олег Онопко, главной мишенью в данной кампании является не сам президент, а его партия.

"Мысль о том, что с президентом Порошенко что-то не так, закралась в головы адекватным людям на Украине еще весной 2014 года. Эти все действия (по запуску процедуры импичмента) на данный момент никак не повлияют на общественное мнение и лишь укрепят представления граждан Украины о существующем политическом режиме. Вопрос в другом. На Украине сейчас активно обсуждается вопрос о досрочных парламентских выборах. И, возможно, одной из центральных тем этой гипотетической будущей кампании станет как раз неэффективность конкретно президента и, опосредованно, фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде. За счет этого Оппозиционный блок и "Батькивщина" попробуют наверстать то, что было потеряно на предыдущих выборах и получить больше мест в Раде", – предположил Олег Онопко.

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