США
23.0623 июня12:01МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Юрист об аресте залога Киева за Евровидение: EBU не удовлетворило качество

11:4823.06.2017
(обновлено: 11:50 23.06.2017)
0240
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini Штаб-квартира Европейского вещательного союзаШтаб-квартира Европейского вещательного союза
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini 
В Швейцарии инициировали арест залога Украины за "Евровидение". Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что в истории конкурса это первый подобный случай.

В Швейцарии инициировали арест 15 млн евро финансовых гарантий Украины по "Евровидению", сообщается на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала "Первый национальный".

Эту сумму Киев предоставил Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения "Евровидения-2017", которое состоялось в мае в украинской столице.

"Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", – отмечают в компании. Однако EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств.

Местные жители во время открытия фан-зоны к Евровидению-2017 на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Артисты и министры: как заработать на Украине

НОТУ уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры.
Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. По словам исполнительного продюсера конкурса Павла Грицака, его проведение обошлось в 20,4 млн евро. Деньги на "Евровидения" были выделены из государственного бюджета, а также городской казны Киева.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik выразил мнение, что EBU не был удовлетворен качеством проведения конкурса.

"Эти денежные средства вносили в обеспечение проведения конкурса. При этом если допускаются нарушения, то эти денежные средства остаются в Евросоюзе. Европейский вещательный союз был не удовлетворен и качеством услуг, которые оказывались принимающей стороной, и самое важное – были нарушены процедуры регламента, которые изначально выставлялись в качестве требований к Украине. И требования, которые сейчас выдвигаются, носят претензионный характер, поэтому обеспечительный платеж удерживается до разрешения конфликтной ситуации. При этом до этого момента подобное не происходило ни разу, ни одно государство никогда не привлекалось к ответственности за нарушение условий проведения конкурса", – сказал Тимур Маршани.

По его мнению, главной причиной ареста залога Украины за "Евровидение" стало недружественное поведение Киева в отношении российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. В итоге Россия в этом году не смогла принять участие в конкурсе.

"Прежде всего, украинское государство шокировало всех тем, что предъявляло определенные требования к нашему конкурсанту. Многих удивила политизированность. Украина лишний раз показала предвзятость к нашим конкурсантам, и тем самым создала условия, при которых к ней будут предъявлены требования за то, что были нарушены регламенты и правила, установленные Европейским вещательным союзом. Таким образом, Украину сейчас пытаются привлечь именно за недружественное поведение в отношении России и, соответственно, нарушение процедуры проведения конкурса. И все это сейчас выливается в определенные финансовые стимулы, которые, наверное, наиболее рельефно показывают то, как Евросоюз будет реагировать на такой недружественный акт в отношении России. И это лишний повод для того, чтобы в дальнейшем принимающие стороны не занимали политизированную позицию", – отметил Тимур Маршани.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена