Юрист об аресте залога Киева за Евровидение: EBU не удовлетворило качество

В Швейцарии инициировали арест залога Украины за "Евровидение". Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что в истории конкурса это первый подобный случай.

В Швейцарии инициировали арест 15 млн евро финансовых гарантий Украины по "Евровидению", сообщается на сайте соорганизатора конкурса, украинского телеканала "Первый национальный".

Эту сумму Киев предоставил Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения "Евровидения-2017", которое состоялось в мае в украинской столице.

"Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", – отмечают в компании. Однако EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств.

НОТУ уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. По словам исполнительного продюсера конкурса Павла Грицака, его проведение обошлось в 20,4 млн евро. Деньги на "Евровидения" были выделены из государственного бюджета, а также городской казны Киева.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik выразил мнение, что EBU не был удовлетворен качеством проведения конкурса.

"Эти денежные средства вносили в обеспечение проведения конкурса. При этом если допускаются нарушения, то эти денежные средства остаются в Евросоюзе. Европейский вещательный союз был не удовлетворен и качеством услуг, которые оказывались принимающей стороной, и самое важное – были нарушены процедуры регламента, которые изначально выставлялись в качестве требований к Украине. И требования, которые сейчас выдвигаются, носят претензионный характер, поэтому обеспечительный платеж удерживается до разрешения конфликтной ситуации. При этом до этого момента подобное не происходило ни разу, ни одно государство никогда не привлекалось к ответственности за нарушение условий проведения конкурса", – сказал Тимур Маршани.

По его мнению, главной причиной ареста залога Украины за "Евровидение" стало недружественное поведение Киева в отношении российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. В итоге Россия в этом году не смогла принять участие в конкурсе.

"Прежде всего, украинское государство шокировало всех тем, что предъявляло определенные требования к нашему конкурсанту. Многих удивила политизированность. Украина лишний раз показала предвзятость к нашим конкурсантам, и тем самым создала условия, при которых к ней будут предъявлены требования за то, что были нарушены регламенты и правила, установленные Европейским вещательным союзом. Таким образом, Украину сейчас пытаются привлечь именно за недружественное поведение в отношении России и, соответственно, нарушение процедуры проведения конкурса. И все это сейчас выливается в определенные финансовые стимулы, которые, наверное, наиболее рельефно показывают то, как Евросоюз будет реагировать на такой недружественный акт в отношении России. И это лишний повод для того, чтобы в дальнейшем принимающие стороны не занимали политизированную позицию", – отметил Тимур Маршани.

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