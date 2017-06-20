Эксперт: в "плане Тиллерсона" по отношениям с РФ есть один весомый пункт

СМИ США сообщают о "секретном плане" госсекретаря Рекса Тиллерсона по налаживанию отношений с Россией. Американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что до сих пор именно Вашингтон препятствовал нормальным отношениям между двумя странами.

Госдепартамент США подготовил план по налаживанию отношений с Россией. По данным СМИ, секретный документ содержит три пункта, которые предполагают сотрудничество с Москвой.

Как сообщает портал BuzzFeed, план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Источники в Госдепе рассчитывают, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучший момент.

Американская администрация надеется убедить Москву не совершать "агрессивных действий против США". Кроме того, Вашингтон намерен дать понять, что готов ответить на те действия, которые будут направлены против интересов Америки.

Кроме того, в документе прописан пункт об общении с Москвой по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность.

Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под этим обычно подразумевается контроль, прежде всего, над ядерным оружием.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что из приведенных BuzzFeed сведений о "секретном плане" Тиллерсона особого внимания заслуживает третий пункт.

"План без оригинальных идей. Выделить можно третий пункт – о поддержании стратегической стабильности, который касается ядерных программ России и США, он наиболее весомый. Это действительно точка соприкосновения, где и Москва, и Вашингтон заинтересованы в постоянном диалоге, в постоянной сверке часов. Именно американцы пытались нарушить баланс своими планами выстраивания систем ПРО на границах РФ, и Россия вынуждена на это реагировать. Конечно же, эти вопросы должны стать частью диалога между Москвой и Вашингтоном, потому что на данный момент США отказываются вести диалог по этим вопросам. Остается надеяться, что позиция США по этому вопросу изменится", – сказал Виктор Олевич.

Что касается первых двух пунктов приведенного BuzzFeed плана, то в них, по мнению американиста, больше пропагандистского содержания, нежели конструктивной основы для диалога.

"Именно США атакуют союзников России, буквально на днях американской коалицией был сбит самолет правительственных сил Сирии. А Россия в атаках на США и их союзников как раз не замечена – если, конечно, не считать их союзниками террористическими формирования, действующие на территории Сирии", – отметил Виктор Олевич.

По его мнению, для того, чтобы к планам Вашингтона Москва отнеслась серьезно, американским властям следовало бы подать некий ясный сигнал.

"Можно было бы начать, например, с возвращения нелегально экспроприированной российской дипломатической собственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Эта собственность была экспроприирована указом экс-президента США Барака Обамы 29 декабря прошлого года. И с тех пор, несмотря на то, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался, никакого прогресса даже по такому сравнительно несущественному вопросу нет. И это говорит, что США на настоящий момент не готовы к серьезной нормализации отношений, к серьезному диалогу", – полагает Виктор Олевич.

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