США
20.0620 июня12:08МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: в "плане Тиллерсона" по отношениям с РФ есть один весомый пункт

11:3820.06.2017
(обновлено: 11:40 20.06.2017)
0930
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Комитета по иностранным делам Сената. 13 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
СМИ США сообщают о "секретном плане" госсекретаря Рекса Тиллерсона по налаживанию отношений с Россией. Американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что до сих пор именно Вашингтон препятствовал нормальным отношениям между двумя странами.

Госдепартамент США подготовил план по налаживанию отношений с Россией. По данным СМИ, секретный документ содержит три пункта, которые предполагают сотрудничество с Москвой.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo / Lynne Sladky
Мнение: слова Тиллерсона о союзниках и России выводят Трампа из "капкана"

Как сообщает портал BuzzFeed, план подготовил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Источники в Госдепе рассчитывают, что новый курс позволит улучшить российско-американские отношения, которые переживают не лучший момент.

Американская администрация надеется убедить Москву не совершать "агрессивных действий против США". Кроме того, Вашингтон намерен дать понять, что готов ответить на те действия, которые будут направлены против интересов Америки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции по иранской ядерной программе. 19 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Американист: в отношениях Москвы и Вашингтона предстоит "бой тяжеловесов"

Кроме того, в документе прописан пункт об общении с Москвой по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность.

Третий пункт плана подчеркивает важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Под этим обычно подразумевается контроль, прежде всего, над ядерным оружием.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что из приведенных BuzzFeed сведений о "секретном плане" Тиллерсона особого внимания заслуживает третий пункт.

"План без оригинальных идей. Выделить можно третий пункт – о поддержании стратегической стабильности, который касается ядерных программ России и США, он наиболее весомый. Это действительно точка соприкосновения, где и Москва, и Вашингтон заинтересованы в постоянном диалоге, в постоянной сверке часов. Именно американцы пытались нарушить баланс своими планами выстраивания систем ПРО на границах РФ, и Россия вынуждена на это реагировать. Конечно же, эти вопросы должны стать частью диалога между Москвой и Вашингтоном, потому что на данный момент США отказываются вести диалог по этим вопросам. Остается надеяться, что позиция США по этому вопросу изменится", – сказал Виктор Олевич.

Что касается первых двух пунктов приведенного BuzzFeed плана, то в них, по мнению американиста, больше пропагандистского содержания, нежели конструктивной основы для диалога.

"Именно США атакуют союзников России, буквально на днях американской коалицией был сбит самолет правительственных сил Сирии. А Россия в атаках на США и их союзников как раз не замечена – если, конечно, не считать их союзниками террористическими формирования, действующие на территории Сирии", – отметил Виктор Олевич.

По его мнению, для того, чтобы к планам Вашингтона Москва отнеслась серьезно, американским властям следовало бы подать некий ясный сигнал.

"Можно было бы начать, например, с возвращения нелегально экспроприированной российской дипломатической собственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Эта собственность была экспроприирована указом экс-президента США Барака Обамы 29 декабря прошлого года. И с тех пор, несмотря на то, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался, никакого прогресса даже по такому сравнительно несущественному вопросу нет. И это говорит, что США на настоящий момент не готовы к серьезной нормализации отношений, к серьезному диалогу", – полагает Виктор Олевич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена