Авиаэксперт: российский МС-21 - прямой конкурент Boeing-737 и Airbus А-320

Российский самолет МС-21 совершил полет с убранным шасси по программе заводских испытаний. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях лайнера.

Самолет МС-21-300 выполнил полет по программе заводских доводочных испытаний с убранными шасси, сообщается в пресс-релизе корпорации "Иркут".

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний", — приводятся в релизе слова президента корпорации "Иркут" Олег Демченко.

Отмечается, что делегация "Иркута" (в составе ОАК) во главе с Демченко принимает участие в авиасалоне в Ле Бурже. Основная задача делегации на авиасалоне — переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

МС-21 – пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. Второй полет состоялся 14 июня, в ходе него определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий полет в рамках летных испытаний прошел 15 июня.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях нового российского самолета.

"МС-21 является прямым конкурентом западных самолетов все модификаций семейства Boeing-737 и моделей Airbus А-320. По сравнению с Boeing и самолетами семейства А-320 наш МС-21 отличается более высоким уровнем комфорта за счет того, что фюзеляж имеет больший диаметр, следовательно, каждое кресло можно на три-четыре сантиметра сделать шире – это будет являться преимуществом в плане комфорта. Самолет будет иметь электро-дистанционную систему управления. А также из конструктивных особенностей у него имеется композитное крыло, изготовленное полностью из углепластика и других композиционных материалов. В теории, это дает преимущество в весе примерно 18-20%. Кроме того, это снижение стоимости данного типа конструкций процентов на 20. Также на самолете будут, скорее всего, использоваться новые двигатели как отечественного, так и зарубежного производства – в зависимости от заказчика. Это тоже конкурентное преимущество, хотя оно используется и у других производителей самолетов", – сказал Виктор Прядка.

По его словам, МС-21 предстоит пройти еще ряд испытаний, прежде чем он будет запущен в серийное производство.

"Сейчас, после первого полета, нужно запустить сертификационные испытания, где-нибудь четыре-пять самолетов для того, чтобы пройти программу на сертификацию. Это может занять полтора-два или даже три года. У разных производителей самолетов это по-разному. Это также существенный момент для обеспечения конкурентоспособности самолета. Во время этих испытаний будут вноситься некоторые поправки в конструкцию самолета, проверяться те задуманные конструктором идеи, которые воплощены в конструкцию самолета. В конечном итоге, нужно обеспечить и подтвердить заявленные разработчиком характеристики во время испытательных полетов", – отметил авиаэксперт.

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