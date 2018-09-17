ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, определяющее перечень нарушений, из-за которых управляющие компании будут лишаться права контроля над многоквартирными домами.

"На днях я подписал постановление, которым определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года", — сказал Медведев, подчеркнув, что документ усиливает контроль над такими компаниями.

По его словам, случаи проблем со светом в многоквартирных домах по вине управляющих компаний неприемлемы.

"Бывают случаи, когда люди остаются без света или без тепла по вине самих компаний, хотя все эти услуги вовремя, в полном объеме жильцами оплачены. Эта практика абсолютно неприемлема, ее нужно прекращать", — подчеркнул глава российского кабмина.

Он обратил внимание жилищных инспекций на необходимость следить за такими нарушениями. Кроме того, необходимо следить за правилами заключения договоров со всеми сервисными службами, которые также обслуживают многоквартирные дома, считает Медведев.

Как рассказал на совещании вице-премьер Виталий Мутко, постановлением выделяется перечень грубых нарушений, повторное повторение которых может повлечь изъятие многоквартирного дома у управляющей компании.

"К таким нарушениям теперь отнесены ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, эксплуатация лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в течение двух месяцев, величины оплаты по договору, непроведение испытаний системы отопления. Также в перечень включены нарушения правил содержания имущества многоквартирного дома и правил предоставления коммунальных услуг, повлекших тяжелый вред здоровью граждан и другие нарушения", — пояснил Мутко.

По его словам, Минстрой наделяется полномочиями по управлению и организации работы жилищных инспекций субъектов РФ.

"Такие меры, надеюсь, позволят улучшить качество обслуживания многоквартирных жилых домов", — добавил вице-премьер, отметив, что работа будет продолжена.

"Хорошо, следите, потому что все равно жалоб много, все равно естественный отбор этих управляющих компаний продолжается, но нужно, чтобы контрольные мероприятия проходили своевременно и давали свою отдачу", — подчеркнул Медведев.