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Экономика

В России стартовал второй конкурс президентских грантов для НКО

09:2716.08.2017
(обновлено: 09:30 16.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРубли. Архивное фотоРубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сегодня в России начинается подача заявок на второй конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций, который продлится до 29 сентября.

Рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Гранты от гаранта: НКО из 79 регионов России получили президентские гранты
Как отмечают эксперты, все новшества этого конкурса будут носить скорее технический характер. В первую очередь речь идет об изменениях в списке обязательных документов при оформлении заявки.

Например, заявителям теперь необходимо предоставить только актуальный устав организации, а выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) комитет получает самостоятельно из соответствующих электронных сервисов.

Помимо этого в рамках конкурса будет введена дополнительная, четвертая категория заявок на гранты от 10 миллионов рублей. Об этом заявил генеральный директор фонда –оператора президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин, выступая на вебинаре в преддверии конкурса. По его словам, такие заявки будут рассматриваться предельно жестко по самым строгим критериям оценки.

"Мы выдаем не просто деньги в рамках какого-то конкурса или в рамках какого-то аттракциона невиданной щедрости. Речь идет о грантах президента Российской Федерации. Грант президента Российской Федерации – это не просто деньги, это признание общественной значимости вашей инициативы и признание в том числе вашей работы", – подчеркнул он.

Изменится и бюджет конкурса. Сумма выделенных грантов в этом году составила лишь треть общего бюджета – 7 миллиардов рублей. Таким образом, на второй конкурс осталось около 4,5 миллиарда рублей, что, по словам Ильи Чукалина, составляет самую большую сумму за всю историю президентских грантов для НКО.

Ответ на самый важный вопрос

Здание офиса российского Красного креста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Еще одним важным нововведением в рамках второго конкурса станет проведение семинаров для его непосредственных участников в шести регионах России – от Магадана до Республики Крым на тему "Как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?".

Мероприятия пройдут в первый день подачи заявок – 16 августа. Их организатором выступит Фонд президентских грантов.

Основное внимание на семинарах будет уделено ошибкам, допущенным НКО в первом конкурсе. В частности, представители фонда расскажут о том, почему заявки некоторых организаций не смогли преодолеть проходной балл.

"На семинаре мы посмотрим особенности конкурса, разберем типовые ошибки, расскажем о том, как оцениваются заявки, чтобы НКО понимали каким вещам стоит уделить особое внимание, если они работают в определенном секторе", – рассказал РИА Новости исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, который проведет мероприятие в Санкт-Петербурге.

Он также добавил, что на мероприятии представители некоммерческих организаций смогут подробнее ознакомиться с критериями оценки заявлений и работой экспертов. Помимо этого потенциальные участники конкурса узнают о том, чего стоит избегать, чтобы оценка не была снижена.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrydesigner
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Одной из самых распространенных ошибок в рамках первого конкурса стало отсутствие понимания важности и актуальности проекта в конкретном регионе. Об этом сообщил РИА Новости руководитель департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, который выступает соорганизатором семинара регионе.

"Ошибки связаны часто с тем, что НКО недостаточно конкретно описывают актуальность проекта для региона, в котором он будет реализовываться. Часто организации, которые имеют статус региональных, заявляют о реализации проекта на территории нескольких регионов, что несколько странно", – отметил он.

Формула успеха

Участие потенциальных заявителей в семинарах поможет им не только учесть предыдущий негативный опыт, но и повысить качество своих работ, а также научиться подготовке хороших проектов в будущем. По мнению заместителя генерального директора фонда Иннокентия Дементьева, который проведет мероприятие в Севастополе, это позволит повысить уровень конкурса в целом.

Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы проводим шесть семинаров именно в день запуска конкурса намеренно, чтобы как можно раньше до общественности донести, что, во-первых, конкурс начался, во-вторых, рассказать о формате его проведения, особенно для тех, кто не был на первом конкурсе, и максимально рано получить хорошие заявки", – сказал он, добавив, что в ходе конкурса планируется провести не меньше 25 подобных мероприятий в разных городах России.

О каких конкретно советах и мерах по улучшению проектов будет идти речь на семинарах, организаторы умалчивают. Однако некоторые из них поделились своими секретами и мнениями насчет формулы успеха на конкурсе.

По мнению организатора семинара в Республике Башкортостан – председателя Молодежной палаты при Государственном собрании региона Тагира Гизатуллина, заявителям необходимо в первую очередь обратить внимание на требования к документам, а также грамотно обосновать значимость своего проекта. Это значительно увеличит их шансы на получение гранта.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / BestForYou
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"Главный совет заявителю гранта – внимательно изучить требования к документации. Это практически 50% успеха. Остальные 50% – это обосновать значимость проекта, его актуальность на сегодняшний день", – подчеркнул он.

В 2017 году первый конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций проходил с 17 апреля по 31 мая. Все заявки были распределены на три категории согласно запрашиваемой сумме гранта: не более 500 тысяч рублей, от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей и свыше 3 миллионов рублей.

В перечень победителей конкурса вошли 1023 проекта, представленные 970 некоммерческими организациями из 79 регионов России.

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