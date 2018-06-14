ГИТИС в год своего 140-летия открыл новое направление подготовки

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в год своего 140-летия открывает новое направление – "Технология художественного оформления спектакля", сообщили в пресс-службе вуза.
"То есть тех специалистов, на которых лежит важнейшая миссия – организация художественно-технического воплощения замысла художника и режиссера", — говорится в сообщении.
Новую кафедру возглавит завпост МХТ имени Чехова, председатель совета директоров производственного объединения имени Вучетича Александр Урсин.
Прием документов абитуриентов начнется 15 июня.