ГИТИС в год своего 140-летия открыл новое направление подготовки

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в год своего 140-летия открывает новое направление – "Технология художественного оформления спектакля", сообщили в пресс-службе вуза.

Сообщается, что ГИТИС начинает подготовку художников-технологов сцены, руководителей художественно-постановочной части, художественно-производственных мастерских, руководителей структурных подразделений художественно-постановочной части и мастерских театров, цирков, концертных организаций и телевидения.

"То есть тех специалистов, на которых лежит важнейшая миссия – организация художественно-технического воплощения замысла художника и режиссера", — говорится в сообщении.

Новую кафедру возглавит завпост МХТ имени Чехова, председатель совета директоров производственного объединения имени Вучетича Александр Урсин.

Прием документов абитуриентов начнется 15 июня.