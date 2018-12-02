Новая "угроза Кремля" для США: русские ее просто вырастили

Картофельное пюре на молоке, омлет с курицей и тостом из пшеничного хлеба – да мало ли что можно приготовить из российских экспортных продуктов. Шведы поняли и приняли, что Россия вошла в число мировых сельхозлидеров. А американцы – нет.

Угодить США невозможно. Что ни скажи – все плохо, когда речь идет о России. Например: Россия экспортирует много оружия – это очень плохо. Россия экспортирует сельхозпродуктов больше, чем оружия – еще хуже. С этими подсчетами можно смириться, когда их делают где-то там, в Европе.

Но когда американцев огорчают сами американцы, замечая, что Россия обыгрывает США на рынке зерновых, как писала The Wall Street Journal , то тут уж совсем неприятно. Тут ответ может быть только один – приплюсовать к "простыне" опасностей, идущих от России, ее прямую угрозу всему сельскому хозяйству США и каждому американскому фермеру лично.

Про то, что "у этих ужасных русских" все в порядке с зерновыми, и Россия по итогам прошлого года стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, написали и в Швеции.

Шведский журнал "Сельскохозяйственный бизнес" подсчитал кое-что еще. Например, российскую картошку с молоком, мясо кур, а также куриные яйца. Про семечки не забыл. Короче: по нескольким показателям Россия-производитель занимает весь пьедестал почета, по другим – прочно входит в пятерку лучших в мире. И уже нельзя не замечать Россию, как пишет шведский "Сельхозбизнес", – такого "важного игрока на мировом экспортном рынке".

В отличие от американцев, шведы высказались обо всем спокойно, без паники и даже вздохов – "ах, чем же теперь занять несчастных скандинавских сельхозтружеников". Это правильно. Потому что такова жизнь: Россия всерьез занялась сельским хозяйством и достигла в этом деле видимых успехов. Они тем более заметны, что в качестве экспортера-конкурента Россию в значительной мере "вылепили своими руками" все те, кто обложил ее экономическими санкциями. Как говорится, вы все знаете – теперь живите с этим. И не надо ссориться, кричать об угрозе. Давайте лучше померяемся картофелинами или семечки погрызем…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik