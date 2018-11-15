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МИД Германии против украинских "наводчиков": кто кого?

(обновлено: 12:15 15.11.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в БерлинеПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин хочет, чтобы Киев положил конец работе скандального "Миротворца". Возможно, теперь украинское правительство, наконец, даст команду заблокировать этот сайт. Вопрос лишь – кому давать команду. И не поздно ли на Западе спохватились?

В Берлине опять прозрели. И опять призвали Киев закрыть украинский сайт "Миротворец". Сделало это авторитетное ведомство – министерство иностранных дел Германии. Его представители заявляют, что настаивали на ликвидации ресурса и прежде. Но, видимо, как-то робко, без огонька, незаинтересованно. В этот раз дело обстоит серьезней. По одной простой причине – в базу сайта попал "свой" уровня ВИП: экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, известный деловыми связями с Россией и личной дружбой с ее президентом. "Миротворец" вменяет ему в вину "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду".  В глазах фанатиков, экстремистов и не вполне психически здоровых людей это тяжкое обвинение. И неизвестно, к каким выводам они придут, и к каким действиям готовы.

Жилет с логотипом сайта Миротворец
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member
Эксперт: в ситуации с "Миротворцем" Германия оказалась в странном положении
Возможно, теперь украинское правительство, критически зависящее от Германии в политическом и экономическом смысле, наконец, даст команду заблокировать этот сайт. Вопрос лишь – кому давать команду. Сайт зарегистрирован на территории Канады. Так что придется "покрутиться", если Киев хочет сохранить лояльность Берлина. Например, воздействовать на украинскую диаспору в Северной Америке. Впрочем, шансы на успех не абсолютны. Кто только не призывал закрыть или, по меньшей мере, что-то сделать с этим сайтом, публикующим персональные данные "врагов Украины". И провести в отношении него расследование. Вплоть до ОБСЕ и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Дохлый номер.

Однажды "Миротворец", правда, под давлением мировой правозащитной общественности прикрыли, но ненадолго. Ощущение, что он, образно говоря, окружен каким-то свинцовым куполом, защищающим от любых угроз. Зато сам сайт создает очень реальные угрозы для тысяч и тысяч людей – журналистов, военных, политиков, деятелей искусства. Причем далеко не только из России и Украины. К примеру, и из Европы тоже. А также стоит, наверное, напомнить, что украинский журналист и писатель Олесь Бузина и политик Олег Калашников были убиты после появления на этом ресурсе их данных, включая место жительства. Были и другие примеры того, к чему может привести "правильно преподнесенная" конфиденциальная информация. 

Могила Олеся Бузины
© РИА Новости
"Пророк и мученик" – книга памяти Олеся Бузины
"Миротворец", созданный "патриотически настроенными" активистами при деятельной поддержке бывшего экс-советника главы МВД Антона Геращенко, работает уже более 4-х лет. Сложно подсчитать, сколько вреда он принес людям, придерживающимся собственной точки зрения о происходящем на Украине, причем не только живущим в Донбассе. По сути, он стал "наводкой" для экстремистов. Россия заявляла об этом неоднократно. Запад предпочитал отделываться формальной обеспокоенностью и не предпринимал системных усилий, нацеленных на реальный результат. Может быть, сейчас что-то поменяется, когда дело коснулось своих? Внесли Шредера, внесут ведь в базу и других важных персон. Журналисты из списка "Миротворца" к таковым, по мнению Запада, явно не относятся.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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