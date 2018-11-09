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Волк с прицепом и 200 тысяч червяков: куда уходят деньги немецких граждан

(обновлено: 15:45 09.11.2018)
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Ольга Бугрова
© AP Photo / Matthias SchraderМужчины в традиционной баварской одежде идут к избирательному участку в городе Майзах, ГерманияМужчины в традиционной баварской одежде идут к избирательному участку в городе Майзах, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
Светофор для гейзера и еще 108 примеров того, как распорядиться деньгами из бюджета Германии. Союз немецких налогоплательщиков опубликовал список бесполезных трат госсредств.

Почти полвека в Германии выходит сборник "Черная книга налогоплательщика", удивляя каждый год простых граждан. То они прочтут про 200 000 дождевых червей, которых переселили из Нидерландов на футбольное поле Бергена-на-Рюгене для естественного дренажа. А когда черви размножились до невозможности, проект "отыграли назад", заплатив на круг немалые суммы.   То окажется, что на речке Брухт в Бракеле построили рыбопропускное сооружение, а затем и платформу, с которой можно ловить рыбу, однако она располагалась всего на метр ближе от старого места, при этом стоила несколько тысяч евро. 

Немецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
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Теперь – новый список абсурдных трат и прямого расточительства: из 109-ти пунктов.  Что же возмущает законопослушных немцев, исправно платящих налоги? Например, то, что в городке Монхайм-на-Рейне решили украсить искусственным гейзером кольцевую авторазвязку. Позвали швейцарского художника, он придумал фонтан, который неожиданно и эффектно взрывается водой. А чтобы внезапные извержения не приводили к ДТП, решили приставить к гейзеру отдельный светофор. И на все про все каких-то 415 000 евро! "Очевидно, город настолько богат, что не знает, куда идти с деньгами", – прокомментировали  эту затею в Союзе немецких налогоплательщиков. 

Еще пример. Как думаете, сколько денег нужно, чтобы огородить площадку для выгула собак в одном из районов Гамбурга? 23 000 евро. Для этого требуется сначала построить заборчик только с одной стороны площадки, потом заметив, что собаки легко его обегают, достроить забор по периметру, затем понять, что его 50-сантиметровую высоту легко берет любой пес, и, наконец, поставить высокое ограждение. Заботой о семействе псовых проникнут и еще один недешевый и бессмысленный проект. В Ганновере потратили 11 000 евро на специальный автоприцеп, который должен был работать как скорая помощь… для волков, сбитых на трассе. Увы, за почти два года "волчье авто" не использовалось ни разу – не было раненых, хоть ты тресни, а для других животных прицеп почему-то не пригоден. 

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель вовремя встречи в Берлине. 20 мая 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Бесспорным украшением "Черной книги налогоплательщика" являются культурные сооружения. Здесь и красота, и масштаб вложений, сравнимый с военными расходами. Чего стоит одно только строительство Эльбской филармонии в Гамбурге! Оно длилось десять лет, за это время затраты на него возросли почти в десять раз и в итоге составили около 790 миллионов евро. То ли на культуру денег совсем не жалко, то ли "культурный бюджет" пилить приятнее, однако после филармонии в списке впечатляют лишь шесть томящихся без дела недоукомплектованных подводных лодок за три миллиарда евро. Но, может быть, от немецких налогоплательщиков просто что-то скрывают?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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