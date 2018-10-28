Украинский пантеон: Киев потревожит прах пособников нацистов

Украинские власти хотят создать кладбище-музей национальных героев. Только герои эти таковы, что их прах, собранный в одном месте, может скорее стать памятником жестокости и бесчеловечности.

Все было бы хорошо в отношениях украинцев с поляками, если бы не Бандера. Варшава запрещает пропагандировать идеологию украинских националистов, но в Киеве очень надеются, что Польша этот закон отменит – как говорит украинский министр иностранных дел Павел Климкин, такое решение соответствовало бы истинному смыслу истории, дружбы и партнерства двух стран.

Еще бы. Киев возвел нацистскую идеологию в ранг национальной и тратит уйму сил и средств на ее поддержание. Созданием новых героев из фашистских пособников занимается целый Институт национальной памяти, который весьма неплохо финансируют – причем чем дальше, тем больше. В 2019 году его бюджет увеличится вдвое и составит 105 миллионов гривен (это больше 3 миллионов 700 тысяч долларов).

В Украинском еврейском комитете такой заботой о памяти "убийц и погромщиков" возмутились. И поразились: неужели украинская экономика тоже за год выросла вдвое, раз появились лишние деньги на такие цели?

Вряд ли. Просто таковы приоритеты Киева.

У Института национальной памяти есть важнейший, с точки зрения украинской власти, проект – перевезти на родину прах политических эмигрантов, умерших за границей. Речь идет в первую очередь о радикальных националистах, сотрудничавших с нацистами.

Ориентировочный бюджет проекта – 20 миллионов гривен. На эти деньги предполагается создать кладбище-музей, куда свезут со всего мира прах украинцев – пособников нацистов. Главным экспонатом и местом паломничества, вероятно, должна стать могила лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры. Сейчас приспешник Гитлера захоронен в Баварии, где его могилу периодически оскверняют. На Украине же он – вполне официальный герой, поэтому в Киеве очень беспокоятся о состоянии захоронения.

Тот же Павел Климкин полагает, что нет никаких препятствий для того, чтобы вывезти из Германии прах Бандеры и присоединить его к "пантеону героев".

Впрочем, к чему эти сложности? Если Украина так решительно настроена влиться в большую европейскую семью, зачем делить героев – совсем скоро, как обещают украинские власти, у них с ЕС все будет общее: ни границ, ни виз, сплошное равноправие. Скоро в Баварию будут ездить просто пива попить, а заодно и поклониться своему "герою".

Только вот в Германии, да и в целом в ЕС, таких "героев", к счастью, не ценят и восторгов Украины не разделяют.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Автор Мария Балябина, радио Sputnik