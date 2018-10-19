По пивку? Или что делают в ЕС, когда переговоры заходят в тупик

Решали-решали, да так ничего и не решили. Brexit уже на носу, а никакого прогресса в переговорах пока не наметилось – лидеры стран ЕС разошлись ни с чем. И пошли по барам.

Все еще получится, уверена британский премьер-министр Тереза Мэй, которая пыталась убедить своих европейских коллег в правильности ее варианта Brexit'а. Верить в лучшее, как ни странно, продолжает и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Хотя вроде бы ничто не предвещает. Мэй покинула саммит ЕС, не сказав ни слова журналистам. Значит, похвастаться нечем. Да и остальные говорят только о том, что переговоры стоит продолжить, не упоминая конкретных результатов нынешней встречи.

В общем-то, кроме продолжения попыток договориться, ничего и не остается. Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта будущего года. Это уже совсем скоро. При том, что до этой даты нужно прийти к какому-то общему решению и провести его через весь бюрократический аппарат ЕС (а он не мал, уж поверьте). То есть времени, получается, в обрез, а пока даже крайний срок для решения не установлен. И даже ноябрьский саммит по Brexit'у отменили, потому что раз движения вперед нет, то и собираться лишний раз нечего.

Многие вопросы еще очень далеки даже от теоретического их решения. Например, как быть с Северной Ирландией. Лондон хочет провести реальную границу между ней и Республикой Ирландия, а Белфаст не прочь остаться в Евросоюзе. Северные ирландцы, с которыми мне довелось встретиться в Брюсселе, на вопрос "почему вы так хотите остаться в ЕС?" ответили: "мы просто не хотим оставаться с англичанами". Не утверждаю, что это чаяние всей Северной Ирландии, но такое мнение, очевидно, бытует. А оставить эту часть Соединенного Королевства отдельно в ЕС будет еще сложнее, чем провести границу, и этот вопрос за пять месяцев точно не решить.

Посмотрев на все это, европейские лидеры, кажется, решили: да пропади оно все пропадом. И пошли пить пиво. Сели в брюссельском ресторане, заказали картошки фри и обсудили всю эту канитель. А может, и отсутствующих. Ведь снимать стресс пошли не все. Как знать, может, эти дружеские посиделки скажутся на ходе будущих переговоров.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik