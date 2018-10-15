Пролонгация власти: Трамп подверг обструкции и друзей, и врагов

Китай опасней, чем Россия, а Европа вообще – враг, каких поискать. Дональд Трамп набирает очки у электората и явно метит на второй срок.

Американский президент Дональд Трамп играет на обострение. И в отношениях с системными конкурентами, и во взаимоотношениях с ключевыми союзниками. Он заявил, что Китай, который, по его мнению, вмешивался в выборы главы государства в 2016 году, представляет гораздо более серьезную угрозу и проблему для американской выборной демократии, чем Россия. Это не случайные слова. Трамп набирает очки у электората и одна из главных его текущих задач – доказать последовательность своих взглядов и действий, чтобы, наконец, купировать бесконечные и весьма опасные в политическом смысле обвинения в непредсказуемости и дилетантстве. В отношении Пекина, в отличие от ряда других внешнеполитических линий, в Белом доме определись. В выборы – для каждого американца почти религиозный культ – он вмешивался, а значит, достоин кары. По крайней мере, экономической. Но якобы вмешательство в выборы – это лишь "прикрытие" для решения глобальных задач по ослаблению ключевого конкурента.

И здесь та часть политического Вашингтона, которую можно ассоциировать с Трампом, действует поступательно. Пекин, надо сказать, отвечает на недружественные шаги США. Недавно был отменен очередной раунд американо-китайского диалога в сфере внешней политики и обороны. Ранее было сорвано обсуждение кризиса в торговле между двумя странами. Как известно, КНР ввела зеркальные ответные меры по повышению пошлин на американские товары на десятки миллиардов долларов. Вашингтон, в свою очередь, наложил на Поднебесную санкции за покупку российского оружия и заявил о продолжении военно-технической поддержки Тайваня, который Китай считает своей территорией. А еще можно вспомнить обвинения в воровстве американской интеллектуальной собственности и ожидаемом в США вмешательстве КНР в промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в следующем месяце. Наконец, очередной заход американского военного корабля в Южно-Китайское море, к чему в Пекине относятся крайне болезненно, добавляет красок в эту "картину маслом".

Но ладно бы один Китай. Дональд Трамп опять круто "наезжает" и на Европу. Он заявил, что у Соединенных Штатов нет больше таких союзников, кто вел бы себя так враждебно, как Евросоюз. Мол, европейцы цинично используют Америку в своих целях, и этому пора положить конец. Вот слова президента: "Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали". На самом деле, идея эта не новая. Трамп неоднократно призывал ЕС больше вкладываться в собственную безопасность, а не решать эти проблемы за счет "большого брата". Примерно такой же позиции он придерживался и придерживается в экономических вопросах, что привело к введению Вашингтоном повышенных пошлин на целую линейку европейских товаров и возникновению между ключевыми союзниками если не полноценной торговой войны, то, по крайней мере, больших проблем. Сейчас их пытаются решить в пожарном порядке, но механизм-то запущен. Но вот в откровенно враждебной политике Трамп обвинил Европу, пожалуй, впервые. Хотя и ранее не особо стеснялся в выражениях.

В результате и в Китае, и в Европе, как поговаривают, на Трампа махнули рукой и надеются на скорую смену власти в Вашингтоне в 2020 году. Типа будет новый президент, с ним поговорим по душам и урегулируем все "шероховатости" (которые больше напоминают разновекторный системный кризис). Но это, похоже, крупное заблуждение. Дональд Трамп никуда уходить не собирается, и у него есть основания рассчитывать на пролонгацию власти. Социология показывает: за последние полгода с 40 до 46 процентов увеличилось число граждан, уверенных в победе Трампа на выборах 2020 года. Этот показатель растет параллельно с ростом рейтинга действующего президента. И – самое главное – динамичным развитием экономики. Собственно, состояние американской экономики, которое напрямую отражается на социальном самочувствии граждан, и является базой дальнейших политических перспектив Дональда Трампа. И с этим состоянием все сейчас очень неплохо.

Плюс к тому, по прогнозам, Республиканская партия на грядущих промежуточных выборах в конгресс может получить большинство в сенате. С палатой представителей пока ясности нет, но у республиканцев остается реальный шанс и там взять "контрольный пакет акций". Не стоит забывать и еще об одной победе Трампа: верховным судьей стал-таки его человек Бретт Кавано, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, которые так и не удалось доказать. Провокация сорвалась. И от этого человека теперь во многом зависит – будет ли признан импичмент Трампа, если его попытаются организовать противники, законным. Наверное, нет нужды сомневаться, какое решение примет Кавано. Одним словом, шансы не выезжать "с вещами" из Белого дома в 2020 году у Дональда Трампа весьма велики. А значит, он будет и дальше играть на обострение на внешнем контуре, чтобы закрепить авторитет у избирателей, желающих видеть во главе их страны "крутого и конкретного мужика", ставящего во главу угла не идеи глобализма, а собственное население. Но такая игра – рулетка. Мир знает примеры, когда повышенная активность, политическая лихость и избыточный самопиар перерастали в очень большие проблемы не только для одной конкретной страны.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik