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Китай и США: торговая война переросла в колоссальный политический кризис

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© REUTERS / Damir SagoljФлаги США и КНР в ПекинеФлаги США и КНР в Пекине
© REUTERS / Damir Sagolj
Государства – обладатели крупнейших экономик и сильнейших армий мира входят во все более глубокий системный кризис. Диалог Пекина и Вашингтона по вопросам дипломатии и безопасности очередной раз на время откладывается. Главное, чтобы не навсегда.

Когда ссорятся две крупнейшие мировые экономические и военные державы – это волей-неволей сказывается и на остальных. Прямо или опосредованно. За информационным шумом вокруг дела Скрипалей как-то теряются по-настоящему крупные события, которые будут иметь долгосрочные последствия. Именно такое событие – отмена очередного раунда американо-китайского диалога в сфере внешней политики и обороны. Причем Вашингтон обвиняет в срыве переговоров КНР, а Пекин утверждает, что встречу отложили по инициативе США. Как бы то ни было, важно, что это уже второй такой случай: ранее китайские власти отказались обсуждать в Вашингтоне кризис в торговле между двумя странами. Казалось бы, вопросы безопасности и политического взаимодействия должны были оставаться приоритетной темой в диалоге сторон. Тем более о создании соответствующего формата договорились не политики, дипломаты или функционеры второго плана, а лидеры государств во время визита Си Цзиньпина в США весной прошлого года.

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
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Минимум три темы крайне волнуют и Вашингтон, и Пекин: взаимное ядерное сдерживание и в целом проблема нераспространения, ситуация с КНДР, а также обстановка в Южно-Китайском море. Раздражающая китайцев активность Соединенных Штатов там чрезмерно велика, а территориальные споры прибрежных государств рискуют в любой момент перерасти в полноценный военный конфликт. Некоторые считают, что именно в Южно-Китайском море, а не, к примеру, в Европе или на Ближнем Востоке, может начаться третья мировая война. И вот в таких условиях едва народившийся формат политико-дипломатического диалога США и Китая почил в бозе. И это не к добру. Еще раз повторим: во все более глубокий системный кризис входят государства – обладатели крупнейших экономик и сильнейших армий мира. И нельзя сказать, что драйвером этого кризиса выступает Китай. Он лишь реагирует, но делает это ощутимо, не пытаясь реальные шаги заменить многословными вербальными атаками, попросту говоря, пустословием или словоблудием – кому как больше нравится. Например, в КНР уже ввели повышенные пошлины на многие американские товары на десятки миллиардов долларов, включая пшеницу. И, похоже, это только начало.

Участники парада военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© Фото : Минобороны
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Отвечать Пекину есть на что: тут и введение повышенных торговых пошлин на китайскую продукцию, стоимость которой измеряется сотнями миллиардов долларов. И наложенные на Пекин санкции за покупку российского оружия. И военно-техническая поддержка Тайваня, к чему КНР относится очень ревностно, считая этот остров своей провинцией. И бездоказательные обвинения Китая в воровстве интеллектуальной собственности и вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в следующем месяце. И бесконечные заявления Дональда Трампа об угрозе, которую представляет Китай для США. Наконец, масла в огонь подлил очередной заход очередного американского военного корабля в уже упомянутое Южно-Китайское море.

Что же в итоге? По сути, львиная доля китайско-американских площадок для диалога приказала долго жить, включая сферы безопасности, экономики и торговли. Более того, есть ощущение, что в Пекине уже махнули на Дональда Трампа рукой и ждут прихода в Белый дом нового хозяина. Вот только не факт, что после 2020 года в этом здании окажется новый человек.

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
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Можно сколько угодно рассуждать об экстравагантности и непредсказуемости нынешнего американского президента, но он последовательно выполняет свои предвыборные обещания. Настолько, насколько ему дает это делать пресловутая американская система сдержек и противовесов.

Но его идея возродить национальную промышленность и в целом экономику, параллельно отказываясь от навязанной матрицы глобализма, уже приносит свои ощутимые социально-экономические и электоральные плоды. Достаточно посмотреть на рейтинг президента и динамику роста ВВП страны. Так что Пекин может и не дождаться радикальной смены власти в США через два года. И это гарантирует нарастание кризиса между двумя странами, который может вырваться наружу в самом неожиданном месте и в самой неожиданной форме. Рвется там, где тонко. А где именно окажется в какой-то момент тонко – самый большой и самый сложный вопрос.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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