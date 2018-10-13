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Социализм с коррупцией или порядок с хунтой? В Бразилии все непросто

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© REUTERS / Pilar OlivaresПрезидентские выборы в БразилииПрезидентские выборы в Бразилии
© REUTERS / Pilar Olivares
Один кандидат – только что из госпиталя, где он лечился от ранения, полученного на предвыборном митинге. Второй представляет не столько самого себя, сколько политика, который находится за решеткой. Это Бразилия, и это ее выборы.

"Следующие недели будут сумасшедшими" – предупреждают бразильские политологи. Выборы президента вышли на финишную прямую. Местные СМИ сходятся во мнении, что второй тур будет непредсказуемым, даже несмотря на большой отрыв ультраправого кандидата Жаира Болсонару в первом. 

Вид на Рио-де-Жанейро от статуи Христа-Искупителя
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игра на вылет. Президентская гонка в Бразилии осталась без фаворитов
Болсонару, выдвинутый Социал-либеральной партией, получил  46 процентов голосов, а его главный соперник Фернанду Аддад от левой Партии трудящихся набрал чуть больше 29-ти. И это при том, что накануне выборов у Болсонару был самый высокий антирейтинг. В опросах общественного мнения против него высказалась почти половина  населения страны. И в общем, есть за что. Политик не скрывает своих крайне правых взглядов и мечтает вернуть тот, по его словам,  "золотой век", когда Бразилией правили военные хунты. В своих речах он  сравнивал темнокожих активистов с животными и  призывал к стерилизации бедных. Еще бывший военный, а ныне депутат парламента обещал избирателям искоренить коррупцию и преступность. Болсонару говорит, что Бразилия на краю хаоса, пора наводить порядок и страна больше не может позволить себе ни шага влево.

Насчет порядка – тут с ним многие бразильцы наверняка согласятся. Да, собственно, уже согласились в ходе первого тура. Люди устали от беззакония, коррупции и нищеты. И все это изрядно подорвало авторитет правивших долгое время левых. Действующий президент Мишел Темер, представляющий центристскую Партию бразильского демократического движения,  крайне непопулярен. Предыдущий глава государства – Дилма Русеф от Партии трудящихся была отстранена от должности в 2016 году в результате коррупционного скандала. Ее "политический отец" и президент Бразилии с 2003 по 2011 год (также от Партии трудящихся) Луис Инасиу Лула да Силва полгода назад оказался за решеткой – опять-таки по обвинению в коррупции, и сидеть ему еще долго. 

Что самое интересное, на личном авторитете Да Силвы это не сильно отразилось. В начале предвыборной кампании он был самым популярным кандидатом. Да Силва даже начал вести предвыборную кампанию из камеры, однако суд в итоге отказал ему в регистрации. И тогда в борьбу пришлось включиться бывшему мэру  Сан-Паулу Фернанду Аддаду. Его назвал своим "голосом" да Силва, когда ему было запрещено выдвигать свою кандидатуру. Правда, у этого "голоса" нет такой харизмы, как у самого экс-президента, и он практически неизвестен на бедном северо-востоке Бразилии, где Лула до сих пор пользуется огромной  популярностью. 

Участник демонстрации против президента Бразилии Дилмы Роуссефф в маске экс-президента Лулу да Силва в Рио-де-Жанейро
© AFP 2018 / Christophe Simon
Чертова дюжина. В Бразилии началась самая странная президентская гонка
А тут еще и покушение на кандидата от правых, что также подстегнуло его рейтинги. Болсонару ранили в живот на одном из митингов, поэтому свою предвыборную кампанию он вел в основном в Сети – и, как показал первый тур, вполне удачно. 

Впрочем, это еще ничего не значит. Голосование в первом туре и во втором, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Возможно, что в первом было отчасти протестное голосование, так как выбор был между левыми и правыми "вообще". А вот во втором  уже будут выбирать "меньшее из зол". И тут шансы социалиста Аддада как считают некоторые эксперты,  возрастут. Наверное, говорят они, мало кто захочет жить при военной диктатуре, которую обещает Болсонару. Кого в итоге предпочтут бразильцы, станет известно 28 октября,  когда состоится  второй тур.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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