Социализм с коррупцией или порядок с хунтой? В Бразилии все непросто

Один кандидат – только что из госпиталя, где он лечился от ранения, полученного на предвыборном митинге. Второй представляет не столько самого себя, сколько политика, который находится за решеткой. Это Бразилия, и это ее выборы.

"Следующие недели будут сумасшедшими" – предупреждают бразильские политологи. Выборы президента вышли на финишную прямую. Местные СМИ сходятся во мнении, что второй тур будет непредсказуемым, даже несмотря на большой отрыв ультраправого кандидата Жаира Болсонару в первом.

Болсонару, выдвинутый Социал-либеральной партией, получил 46 процентов голосов, а его главный соперник Фернанду Аддад от левой Партии трудящихся набрал чуть больше 29-ти. И это при том, что накануне выборов у Болсонару был самый высокий антирейтинг. В опросах общественного мнения против него высказалась почти половина населения страны. И в общем, есть за что. Политик не скрывает своих крайне правых взглядов и мечтает вернуть тот, по его словам, "золотой век", когда Бразилией правили военные хунты. В своих речах он сравнивал темнокожих активистов с животными и призывал к стерилизации бедных. Еще бывший военный, а ныне депутат парламента обещал избирателям искоренить коррупцию и преступность. Болсонару говорит, что Бразилия на краю хаоса, пора наводить порядок и страна больше не может позволить себе ни шага влево.

Насчет порядка – тут с ним многие бразильцы наверняка согласятся. Да, собственно, уже согласились в ходе первого тура. Люди устали от беззакония, коррупции и нищеты. И все это изрядно подорвало авторитет правивших долгое время левых. Действующий президент Мишел Темер, представляющий центристскую Партию бразильского демократического движения, крайне непопулярен. Предыдущий глава государства – Дилма Русеф от Партии трудящихся была отстранена от должности в 2016 году в результате коррупционного скандала. Ее "политический отец" и президент Бразилии с 2003 по 2011 год (также от Партии трудящихся) Луис Инасиу Лула да Силва полгода назад оказался за решеткой – опять-таки по обвинению в коррупции, и сидеть ему еще долго.

Что самое интересное, на личном авторитете Да Силвы это не сильно отразилось. В начале предвыборной кампании он был самым популярным кандидатом. Да Силва даже начал вести предвыборную кампанию из камеры, однако суд в итоге отказал ему в регистрации. И тогда в борьбу пришлось включиться бывшему мэру Сан-Паулу Фернанду Аддаду. Его назвал своим "голосом" да Силва, когда ему было запрещено выдвигать свою кандидатуру. Правда, у этого "голоса" нет такой харизмы, как у самого экс-президента, и он практически неизвестен на бедном северо-востоке Бразилии, где Лула до сих пор пользуется огромной популярностью.

А тут еще и покушение на кандидата от правых, что также подстегнуло его рейтинги. Болсонару ранили в живот на одном из митингов, поэтому свою предвыборную кампанию он вел в основном в Сети – и, как показал первый тур, вполне удачно.

Впрочем, это еще ничего не значит. Голосование в первом туре и во втором, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Возможно, что в первом было отчасти протестное голосование, так как выбор был между левыми и правыми "вообще". А вот во втором уже будут выбирать "меньшее из зол". И тут шансы социалиста Аддада как считают некоторые эксперты, возрастут. Наверное, говорят они, мало кто захочет жить при военной диктатуре, которую обещает Болсонару. Кого в итоге предпочтут бразильцы, станет известно 28 октября, когда состоится второй тур.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik