Запретное слово, или Приключения крымской делегации в ООН

Представители Крыма выступили на очередной сессии Совета по правам человека ООН. Правда, сначала им запрещали говорить, откуда они, потом – угрожали. Но доклады достигли своей цели.

Крымским правозащитникам, которые приехали на 39-ю сессию Совета по правам человека ООН представлять интересы полуострова, чуть не запретили говорить, откуда они.

Секретариат организации, получив тексты докладов, сначала пытался их править, а потом обратился прямо к авторам с указанием не употреблять слово "Крым". По мнению чиновников, говорить можно только "Автономная республика Крым, Украина". Название очень странное, даже если не учитывать, что оно не отражает реального положения дел. Но оппоненты российских правозащитников были настроены вполне серьезно. Тогда авторы докладов, чтобы показать абсурдность ситуации, предложили избавиться и от термина "крымские татары", заменив их на "украинских". И только после этого в секретариате нашлись "более толковые люди", которые прекратили эту мышиную возню.

Иначе доклад, в котором российские правозащитники призывают обратить внимание на ущемление прав "украинских татар на Украине", звучал бы весьма причудливо. А словосочетание "крымские санкции" вообще могло бы приобрести пугающий вид.

Впрочем, доклады и в первоначальном виде изрядно напугали делегатов от Украины. Как рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов, они были не готовы к такому выступлению и ничего не возразили во время заседания.

Однако, придя в себя, все же догнали представителей Крыма на выходе из зала и перешли к тому, что умеют лучше всего, – личным угрозам и неприличным жестам.

Россиянам, конечно, было неприятно, но они увидели в этом и положительные стороны: значит, они задели украинских делегатов за живое. А к такому способу представителей Украины вести диалог все уже давно привыкли – по-другому они, кажется, и не умеют, если дело не касается попрошайничества и подхалимажа.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik