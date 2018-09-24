У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал

Никогда еще Петр Порошенко не был так близок к провалу, как во время интервью немецким СМИ. Однако выкарабкался. Хоть и сказанул лишку. По факту – о том, что у Украины нет своей истории вне истории России.

Президент незалежной слегка "поплыл", беседуя с журналистом немецкой газеты Rheinische Post, – тот сделал вид, что не заметил пузырей, которые напускал Петр Порошенко.

Главный пузырь-тезис – Украина это единственная защитница Европы от России. Кому как не ей сражаться с россиянами "не только за себя, но и за Запад и западные ценности", как сказал Петр Алексеевич? Среди ценностей он назвал демократию и свободу, не пояснив, правда, как с этими двумя словами обстоят дела на самой Украине. Видимо, все знают, что там все в порядке, коли немецкий газетчик не задал уточняющего вопроса. Так, наверное, подумал Порошенко и "погнал" дальше.

Второй его пузырь-тезис таков: украинское "сражение" с Россией происходит на восточном фланге НАТО, и, чтобы фланг был понадежнее прикрыт, незалежной очень срочно нужно в Североатлантический альянс. Особенно потому, что, как сказал опять же Петр Алексеевич, для Украины "Североатлантический альянс это единственная гарантия выживания".

Странно немного, что гарантией выживания граждан считается не то, что принято в других странах (подъем экономики, например), а просто членство в военном блоке. Но украинский лидер решительно настаивает: большинство жителей его страны именно с членством в НАТО и ЕС связывают дальнейшую жизнь. Убеждая в этом своего немецкого собеседника, Порошенко надул самый большой пузырь. Оказывается, идею вступления в альянс и союз его сограждане поддерживают "впервые за 300 лет украинской истории"! И вот тут стало по-настоящему интересно.

Во-первых, ЕС существует 26 лет, НАТО – 69 лет, и даже если сложить эти числа, 300 лет украинской мечты о вступлении в них никак не получится. Но, может быть, украинский лидер имел в виду мечту о вступлении не в НАТО, а только в главную страну альянса – в США (в его "сложном случае" можно предположить и такой ход мысли)? Все равно прокол, потому что США как государству всего 242 года!

И наконец – во-вторых. Всегда хотелось понять, от какой даты Украина все-таки ведет свою собственную историю? Ну если оставить за скобками все эти фантазии про древних укров, если всерьез? И вот президент Порошенко говорит, чтобы вся Европа слышала: "300 лет украинской истории". Это он, видимо, так округлил число 364. Ровно столько лет исполнилось в этом году с момента Переяславской рады и присяги на верность России запорожского казачества. Присяга была официально зафиксирована в 1654 году, и одному из героев этого исторического события – гетману Богдану Хмельницкому – красуется памятник в центре Киева.

Что же в сухом остатке, господин президент, "защитник Европы от России"? Крутил-вертел самость-незалежность, а как про собственную историю заговорил, так и ткнулся ровно в ту точку, когда Украина добровольно приникла к России. И это уже не президентский пузырь – тут Петр Порошенко бессознательно обратился к чистой, исторической правде.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik