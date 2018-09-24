РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал

(обновлено: 19:05 24.09.2018)
01310
© AFP 2018 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Никогда еще Петр Порошенко не был так близок к провалу, как во время интервью немецким СМИ. Однако выкарабкался. Хоть и сказанул лишку. По факту – о том, что у Украины нет своей истории вне истории России.

Президент незалежной слегка "поплыл", беседуя с журналистом немецкой газеты Rheinische Post, – тот сделал вид, что не заметил пузырей, которые напускал Петр Порошенко. 

Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эксперт: Украина превратилась для Европы в "надоедливую муху"
Главный пузырь-тезис – Украина это единственная защитница Европы от России. Кому как не ей сражаться с россиянами "не только за себя, но и за Запад и западные ценности", как сказал Петр Алексеевич? Среди ценностей он назвал демократию и свободу, не пояснив, правда, как с этими двумя словами обстоят дела на самой Украине. Видимо, все знают, что там все в порядке, коли немецкий газетчик не задал уточняющего вопроса. Так, наверное, подумал Порошенко и "погнал" дальше. 

Второй его пузырь-тезис таков: украинское "сражение" с Россией происходит на восточном фланге НАТО, и, чтобы фланг был понадежнее прикрыт, незалежной очень срочно нужно в Североатлантический альянс. Особенно потому, что, как сказал опять же Петр Алексеевич, для Украины "Североатлантический альянс это единственная гарантия выживания". 

Странно немного, что гарантией выживания граждан считается не то, что принято в других странах (подъем экономики, например), а просто членство в военном блоке. Но украинский лидер решительно настаивает: большинство жителей его страны именно с членством в НАТО и ЕС связывают дальнейшую жизнь. Убеждая в этом своего немецкого собеседника, Порошенко надул самый большой пузырь. Оказывается, идею вступления в альянс и союз его сограждане поддерживают "впервые за 300 лет украинской истории"! И вот тут стало по-настоящему интересно. 

Во-первых, ЕС существует 26 лет, НАТО – 69 лет, и даже если сложить эти числа, 300 лет украинской мечты о вступлении в них никак не получится. Но, может быть, украинский лидер имел в виду мечту о вступлении не в НАТО, а только в главную страну альянса – в США (в его "сложном случае" можно предположить и такой ход мысли)? Все равно прокол, потому что США как государству всего 242 года! 

Украинские военные на Яворивском полигоне во Львовской области
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Кто форму выдает, кто ямы копает". Политик об идее Киева создать еще армию
И наконец – во-вторых. Всегда хотелось понять, от какой даты Украина все-таки ведет свою собственную историю? Ну если оставить за скобками все эти фантазии про древних укров, если всерьез? И вот президент Порошенко говорит, чтобы вся Европа слышала: "300 лет украинской истории". Это он, видимо, так округлил число 364. Ровно столько лет исполнилось в этом году с момента Переяславской рады и присяги на верность России запорожского казачества. Присяга была официально зафиксирована в 1654 году, и одному из героев этого исторического события – гетману Богдану Хмельницкому – красуется памятник в центре Киева. 

Что же в сухом остатке, господин президент, "защитник Европы от России"? Крутил-вертел самость-незалежность, а как про собственную историю заговорил, так и ткнулся ровно в ту точку, когда Украина добровольно приникла к России. И это уже не президентский пузырь – тут Петр Порошенко бессознательно обратился к чистой, исторической правде.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена