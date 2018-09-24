У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал

Президент незалежной слегка "поплыл", беседуя с журналистом немецкой газеты Rheinische Post, – тот сделал вид, что не заметил пузырей, которые напускал Петр Порошенко.
Второй его пузырь-тезис таков: украинское "сражение" с Россией происходит на восточном фланге НАТО, и, чтобы фланг был понадежнее прикрыт, незалежной очень срочно нужно в Североатлантический альянс. Особенно потому, что, как сказал опять же Петр Алексеевич, для Украины "Североатлантический альянс это единственная гарантия выживания".
Странно немного, что гарантией выживания граждан считается не то, что принято в других странах (подъем экономики, например), а просто членство в военном блоке. Но украинский лидер решительно настаивает: большинство жителей его страны именно с членством в НАТО и ЕС связывают дальнейшую жизнь. Убеждая в этом своего немецкого собеседника, Порошенко надул самый большой пузырь. Оказывается, идею вступления в альянс и союз его сограждане поддерживают "впервые за 300 лет украинской истории"! И вот тут стало по-настоящему интересно.
Во-первых, ЕС существует 26 лет, НАТО – 69 лет, и даже если сложить эти числа, 300 лет украинской мечты о вступлении в них никак не получится. Но, может быть, украинский лидер имел в виду мечту о вступлении не в НАТО, а только в главную страну альянса – в США (в его "сложном случае" можно предположить и такой ход мысли)? Все равно прокол, потому что США как государству всего 242 года!
Что же в сухом остатке, господин президент, "защитник Европы от России"? Крутил-вертел самость-незалежность, а как про собственную историю заговорил, так и ткнулся ровно в ту точку, когда Украина добровольно приникла к России. И это уже не президентский пузырь – тут Петр Порошенко бессознательно обратился к чистой, исторической правде.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik