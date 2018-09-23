Миссия невыполнима. Украина нашла свое предназначение

В Киеве объявили Украину форпостом западной цивилизации. Правда, Запад, кажется, не очень рад.

Жила себе спокойно Украина, была вроде бы обычной страной, со своими проблемами и особенностями. И тут вдруг оказалась, что никакая она не обычная. Не страна, а "форпост западной цивилизации".

Такое название придумала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она посетовала, что Украину раньше всегда воспринимали то как мост, то как какую-то серую зону, а она, оказывается, и не то, и не другое. "Своей волей, тем, что мы сознательно начали защищаться от российского нашествия, мы стали форпостом западной цивилизации". Приведем просто цитату, и пусть каждый сам для себя решит, что имела в виду мадам Климпуш-Цинцадзе.

Вероятно, по ее мнению, западный – это значит антироссийский. В таком случае – да, Украина все делает правильно: безжалостно и с упоением крушит все, связанное с Россией. Львовский областной совет, например, очень по-западному постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе.

В Европе пока до этого не дошли, но ведь Украина на то и форпост. Сейчас она вдохновит своим примером Запад, и лавину уже будет не остановить. Во Франции и Германии начнут запрещать Достоевского и Толстого, в Швейцарии проведут акцию протеста против Чехова, через европейские границы перестанут пропускать людей с российскими паспортами. Потом НАТО, прильнув вплотную к российским границам, начнет прислушиваться, а не цитируют ли по ту сторону "русскоязычный культурный продукт", и будет карать за каждое неверное слово. Русский язык заглушат если не ракетами, то санкциями. И не останется тогда в культуре никого, кроме Тараса Шевченко и Леси Украинки. А Гоголь, наконец, перейдет в статус "украинскомовного" писателя. Наверное, именно так мадам Климпуш-Цинцадзе представляет себе судьбоносную миссию Украины.

Только, кажется, Запад пока не очень проникся этой идеей. Украине уже не раз говорили, что пока нечего даже мечтать о членстве в ЕС и НАТО в обозримом будущем. Так что придется ей быть форпостом против воли самого Запада.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik