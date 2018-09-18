США признались в любви к Украине… за российский счет

Госмужи США снова проявили "отеческую заботу" об Украине и антиродственные чувства к России. Это когда американский министр говорил в Москве о вреде "Северного потока-2", а демпартийцы на его родине распространяли фейковое "письмо от Путина".

И тут все открылось! Министр американской энергетики разоткровенничался в интервью российским СМИ об антироссийских санкциях. Обсуждая безусловные, с его точки зрения, минусы "Северного потока-2", Рик Перри ссылался на некий "философский вопрос", уверял, что никто, кроме Германии и Австрии на самом деле не хочет российского газа. А главное – что США вовсе не заинтересованное лицо в теме строительства нового газопровода из России в Евросоюз. И что думать, будто Штаты просто ищут рынки сбыта своего СПГ, – это "чепуха".

Главный вред второго "потока" – его прямая угроза украинскому благополучию. Министр энергетики так и сказал: "Дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны". И еще: "Санкции в отношении "Северного потока-2" связаны, прежде всего, с вопросом транзита через Украину".

Вот как у людей за океаном сердце об Украине болит! Им наплевать на то, что президент России говорил о сохранении части транзита российского газа через Украину после постройки еще одной "северной нитки", – им все равно больно. Может быть, потому, что страна под названием "всем-должна" обязана иметь хоть один источник постоянного дохода, иначе сильно расхочется кредитовать ее, всю такую незалежную, просто так, "от любви к искусству"? И, может быть, есть разумное понимание, что Россия – это как раз то государство, которое способно обеспечить постоянство, даже этого самого "незалежного дохода"? Иными словами, выступая с заботой об обеспечении Украины чем-то твердым, устойчивым, надежным, американский государственный муж понимает, что для этой страны сейчас нет и не может быть ничего тверже, чем выручка от транзита российского газа. Все остальные ее "заработки" несерьезны.

Но чтобы никто не догадался об этих подспудных мыслях о пользе России, в США жмут на педальки машины под названием "российский вред". Самое актуальное для них – скорые выборы в конгресс. Поэтому Россия "вредит", конечно, им. Как именно? "Личным письмом" Владимира Путина в поддержку конгрессмена от Республиканской партии Даны Рорабакера.

Этот фейк не просто гуляет по Сети – демпартийцы распространяют его по "нужным адресам", чтобы обеспечить себя – загодя – доказательствами очередного вмешательства России в американские выборы. Запасливые, однако. Но и без выдумки – тоже. Или права пословица: "наглость – второе счастье"?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik