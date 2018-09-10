Сделка по Косово не состоялась: что Вучич и Тачи делали в Брюсселе?

Демонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в Белграде

Демонстрант во время протеста против соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в Белграде

Как оценивать результаты переговоров, на которых главные переговорщики даже не встретились? В Белграде назвали это победой. В Приштине упрекнули ЕС в том, что там "не додавили". А в Брюсселе заверяют, что все идет по плану.

В ЕС не считают, что консультации Сербии и самопровозглашенного Косово в Брюсселе провалились. Так в дипслужбе Евросоюза прокомментировали итоги переговоров делегаций из Белграда и Приштины. Это при том, что переговорщики даже не встретились. Президент Сербии Александр Вучич и глава Косово Хашим Тачи в минувшую пятницу ограничились общением с посредником от ЕС – главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Тем не менее, в ведомстве заверили, что диалог должен продолжаться. Цель – выработка "реалистичного, устойчивого, всеобъемлющего и основанного на международном праве соглашения сторон". Формулировки в высшей степени дипломатичные, то есть максимально общие. Проще говоря, ни о чем.

Но кое-что в Брюсселе все-таки произошло. Сербский президент Александр Вучич несмотря на давление Запада добился новой отсрочки признания Белградом независимости Косово. Учитывая, что для Приштины и ЕС именно признание является главной целью переговоров, эта партия осталась за Вучичем, полагают эксперты.

"Сдать" Косово не согласны более 80 процентов сербов. Хотя их сейчас пытаются заставить пересмотреть свое решение в обмен на перспективы вступления Сербии в Евросоюз. Но где гарантии, что если Белград пойдет на поводу у Брюсселя, он не останется и без Косова, и без ЕС?

Очевидно, что эти риски понимает и сам Вучич. Из Брюсселя он прямиком отправился в автономный край Косово и Метохия, несмотря на угрозы со стороны албанских властей Приштины. Там, выступая перед местными сербами, он заявил, что нет возможности разграничить Косово на сербскую и албанскую части.

А по факту это означает, что даже частичное признание Косово исключено. И никакого обмена территориями, о котором говорили некоторые в последние несколько недель, не будет. Во всяком случае, пока.

Тем временем в Приштине итогами переговоров в Брюсселе остались крайне недовольны. При этом во всем обвинили ЕС, который не сумел "додавить" Сербию. Косовский лидер Хашим Тачи заявил, что судьба соглашения с Белградом будет решаться на референдуме. А сам он собирается посетить населенные албанцами сербские регионы Прешево и Буяновац. В МВД Сербии уже предупредили, что Тачи будет арестован.

В Брюсселе же заверяют, что все идет по плану и обещают новый раунд переговоров уже на следующей неделе.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik