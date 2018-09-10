Сделка по Косово не состоялась: что Вучич и Тачи делали в Брюсселе?

В ЕС не считают, что консультации Сербии и самопровозглашенного Косово в Брюсселе провалились. Так в дипслужбе Евросоюза прокомментировали итоги переговоров делегаций из Белграда и Приштины. Это при том, что переговорщики даже не встретились. Президент Сербии Александр Вучич и глава Косово Хашим Тачи в минувшую пятницу ограничились общением с посредником от ЕС – главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Но кое-что в Брюсселе все-таки произошло. Сербский президент Александр Вучич несмотря на давление Запада добился новой отсрочки признания Белградом независимости Косово. Учитывая, что для Приштины и ЕС именно признание является главной целью переговоров, эта партия осталась за Вучичем, полагают эксперты.
"Сдать" Косово не согласны более 80 процентов сербов. Хотя их сейчас пытаются заставить пересмотреть свое решение в обмен на перспективы вступления Сербии в Евросоюз. Но где гарантии, что если Белград пойдет на поводу у Брюсселя, он не останется и без Косова, и без ЕС?
Очевидно, что эти риски понимает и сам Вучич. Из Брюсселя он прямиком отправился в автономный край Косово и Метохия, несмотря на угрозы со стороны албанских властей Приштины. Там, выступая перед местными сербами, он заявил, что нет возможности разграничить Косово на сербскую и албанскую части.
Тем временем в Приштине итогами переговоров в Брюсселе остались крайне недовольны. При этом во всем обвинили ЕС, который не сумел "додавить" Сербию. Косовский лидер Хашим Тачи заявил, что судьба соглашения с Белградом будет решаться на референдуме. А сам он собирается посетить населенные албанцами сербские регионы Прешево и Буяновац. В МВД Сербии уже предупредили, что Тачи будет арестован.
В Брюсселе же заверяют, что все идет по плану и обещают новый раунд переговоров уже на следующей неделе.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik