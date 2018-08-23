Высшие силы, стихия и друзья с Кавказа: в Киеве хотят извести Крымский мост

Бывший командир батальона "Азов", а ныне парламентарий, некто Мосийчук, выбрал для себя Крымский мост в качестве кровного врага и объявил конструкции вендетту. А ведь так можно и фигурантом уголовного дела стать.

Крымский мост не дает покоя Украине. Он киевским политикам даже снится в кошмарах, наверное. Или наоборот – они в грезах мечтают свободно по нему прокатиться на полуостров, подышать крымским воздухом, поплавать в море и поесть местных фруктов. Но потом грезы обрываются, и в суровой реальности приходится злобствовать и ненавидеть это монументальное сооружение. Как депутат Верховной рады Игорь Мосийчук – он призвал украинские спецслужбы найти союзников для уничтожения Крымского моста. Видимо, в способностях самих этих спецслужб или ВСУ даже он уже сомневается, поэтому понадобились помощники, например, "союзники на Кавказе", как выразился неугомонный парламентарий. Мосийчук выбрал для себя Крымский мост в качестве кровного врага и объявил конструкции вендетту. Ради личной выгоды, разумеется, ведь пиара много не бывает.

Однако его неоднократные призывы уничтожить мост, по которому ежедневно проезжают тысячи людей – это однозначно экстремизм и терроризм. И пиариться на этом Мосийчуку и ему подобным позволяет только одно: отсутствие вменяемой реакции мировой общественности на их невменяемые предложения. На это обращает внимание вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский: "Украинские фашисты позволяют себе говорить и делать безнаказанно все, что придет в их больные головы. А санкции при этом продолжают вводить в отношении России. Хотелось бы только напомнить, что именно такие же по сути, как и Мосийчук, террористы стоят за всеми последними самыми громкими терактами на Западе".

Но международное сообщество невозмутимо и непоколебимо, поэтому украинские радикалы и думают, что им все можно. А ведь призывы к терроризму уголовно наказуемы даже по законам Украины. И не исключено, что рано или поздно "награда", как говорится, найдет "героя".

Впрочем, сам Мосийчук не слишком надеется найти на Земле сообщников для уничтожения Крымского моста. Поэтому разработал запасной план – положиться в этом деле на "высшие силы и природную стихию". Но с природной стихией строители переправы "подружились" еще на стадии проектирования: просчитали все риски, исследовали место работ, продумали механизмы защиты. А "высшие силы" и вовсе никогда не покровительствуют преступлениям, и зло возвращается бумерангом и сторицей.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik