Знаете, кто бросает людей в тюрьмы ни за что, надевает на них кандалы, лишает сна и любых человеческих условий? Самые известные демократы. С Марией Бутиной в американской тюрьме обращаются совсем не по-человечески.
Девушку, которая училась в местном университете по специальности "международные отношения", назвали иностранным агентом и обвинили в том, что она работала на иностранное правительство без регистрации при Минюсте США. За это ей грозит тюремный срок до 15 лет.
Дурное начало в стиле дел Ярошенко, Бута и других россиян, получило не менее гадкое продолжение.
Девушку задержали в июле непонятно за что прямо в день встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. А в минувшую пятницу, на следующий день после визита к ней российских дипломатов, Бутину перевели в другую тюрьму – причем, самым унизительным образом, надев на нее кандалы. Отобрали все вещи, раздели догола, поместили в некую карантинную камеру, где не давали есть и 12 часов не выключали свет. В предыдущей тюрьме ей не давали спать, каждые 15 минут включая свет и устраивая проверки, якобы чтобы она не покончила жизнь самоубийством. Хотя именно такие условия и могут подтолкнуть к мыслям о суициде. Девушке не разрешают выходить на прогулки, отказывают в лечении, запрещают получать письма на русском языке – считают, что там может быть какое-то зашифрованное послание, хотя, кажется, просто не утруждают себя поиском переводчика и хотят оказать на Бутину еще большее давление.
Такое ощущение, что одновременно с выходом из Совета по правам человека ООН, американские власти разослали своим тюремщикам советы по пыткам. Как считают в оплоте демократии и свободы, именно так нужно вершить правосудие.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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