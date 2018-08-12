Жизнь в кредит: МВФ банкротит Украину

По углам помести, по сусекам поскрести – несколько гривен авось и найдется. Проблема в том, что из углов и сусеков уже все вымели, а денег по-прежнему не хватает. Одна надежда в такой ситуации – кредит до получки.

Плохая кредитная история Украины привела к тому, что под честное слово денег ей уже не дают. Более того, настойчиво советуют не затягивать с выполнением условий для займа, а то придется затянуть пояса. Хотя, казалось бы, куда уж туже. Но МВФ – финансовый институт, а не соцслужба, чтобы просто так выдавать пособие малоимущим. Хотя и там надо доказывать, что за душой ни гроша. А фонд уж точно не сердобольный благотворитель, который выделяет подъемные безвозмездно. МВФ действует от чистого сердца ради чистой прибыли, и венчурные инвестиции – в дела с высокими рисками – тоже не их конек. А проблема с Украиной в том, что власти не могут обеспечить проценты для фонда, не получив заранее кредит. Ножницы. Причем настолько острые, что в казне незалежной осталось всего около двух миллиардов гривен.

Другими средствами не располагает уже даже Нацбанк страны. На счетах Минфина Украины – именно из этой кубышки выплачиваются пенсии, зарплаты бюджетникам, соцпособия, стипендии и прочее – минимальное количество денег за последние четыре года. А пополнить не удается – в НБУ заявляют, что найти источники финансирования очень непросто. Читай – практически невозможно. Единственный способ – транш от МВФ почти на два миллиарда долларов, который все никак не может получить Киев. Не будет этого кредита – не будет денег в казне, наступит хаос, и Украина не сможет заработать на продаже своих гособлигаций, подчеркивает Bloomberg. А еще поговаривают, что даже если МВФ одобрит-таки новую порцию финансовой помощи, то она вообще может до Украины не дойти: останется там же, в фонде, в качестве погашения процентов по кредиту.

Складывается впечатление, что перед осенью, когда все органы власти начинают новую сессию после летнего отпуска, международные спонсоры решили послать Киеву четкий и ясный сигнал: не будет реформ – не будет денег. Для пущей убедительности держат на голодном пайке уже больше полугода, хотя Украина рассчитывала получить средства не позднее конца 2017. И есть подозрение, что терпения и настойчивости МВФ не занимать, а вот запас прочности украинской экономики иссякает. Рано или поздно Петру Порошенко придется согласиться на все: и на антикоррупционный суд, и на приватизацию, и на экспорт леса-кругляка, и на новое повышение тарифов на газ. Тогда транш придет. Но станет ли Украина от этого богаче?..

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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