"Сорвался с поводка", чуть не съел галстук, засел на крыше. Это не запись в школьном дневнике хулигана, не выписка из медицинской карты – это несколько пунктов послужного списка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Причем до этих событий она старалась уверить российскую сторону в том, что поводок крепок, и их подопечный никогда не перейдет красную черту. Вряд ли Райс оказалась такой недальновидной – скорее, ошейник кто-то расстегнул нарочно. Ведь Михаил Саакашвили, несмотря на то, что он развязал в своей стране войну, а потом приехал в чужую, чтобы митинговать там под зданием Верховной рады и ругаться, сидя на крыше, до сих пор не под стражей. Служба безопасности Украины не раз его задерживала, но почему-то отпускала, даже высылала из страны – с глаз долой. Сейчас Саакашвили живет себе спокойно в Нидерландах.
Просто колобок какой-то, который ото всех ушел. Но даже в сказке он в конце концов попался. Возможно, и Саакашвили ждет незавидный финал, но пока он продолжает катиться по миру и проворачивать масштабные авантюры. Неспроста это все. И побег с привязи, вероятно, был задуман с самого начала. Но об этом американские власти тех времен не признаются даже в частных беседах.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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