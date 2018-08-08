Отвязный парень. Саакашвили вышел из-под контроля

Он от бабушки ушел и от дедушки ушел – Михаил Саакашвили, сорвавшись однажды с американского поводка, так и продолжает колесить по миру. И ведь никто его не остановил. Пока.

"Сорвался с поводка", чуть не съел галстук, засел на крыше. Это не запись в школьном дневнике хулигана, не выписка из медицинской карты – это несколько пунктов послужного списка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Между первыми двумя событиями, кстати, прошло совсем немного времени. Над предметом гардероба тогда еще грузинский лидер надругался в августе 2008 года, через неделю после того, как напал на Южную Осетию. А вот война случилась вследствие того, что Саакашвили "сорвался с поводка" США. Об этом Сергею Иванову, который в то время был вице-премьером, говорила Кондолиза Райс, занимавшая тогда пост госсекретаря.

Причем до этих событий она старалась уверить российскую сторону в том, что поводок крепок, и их подопечный никогда не перейдет красную черту. Вряд ли Райс оказалась такой недальновидной – скорее, ошейник кто-то расстегнул нарочно. Ведь Михаил Саакашвили, несмотря на то, что он развязал в своей стране войну, а потом приехал в чужую, чтобы митинговать там под зданием Верховной рады и ругаться, сидя на крыше, до сих пор не под стражей. Служба безопасности Украины не раз его задерживала, но почему-то отпускала, даже высылала из страны – с глаз долой. Сейчас Саакашвили живет себе спокойно в Нидерландах.

И что же это за "мистер Тефлон", к которому ничто не прилипает? Американцы, которым только дай волю установить везде свои порядки, прощают ему порванный ошейник; грузины терпят растрату бюджетных средств, а обвинения в этом предъявляют, только когда Саакашвили уже покинул страну; украинцы молча сносят мятежи и оскорбления, просто отправляя его из страны куда подальше.

Просто колобок какой-то, который ото всех ушел. Но даже в сказке он в конце концов попался. Возможно, и Саакашвили ждет незавидный финал, но пока он продолжает катиться по миру и проворачивать масштабные авантюры. Неспроста это все. И побег с привязи, вероятно, был задуман с самого начала. Но об этом американские власти тех времен не признаются даже в частных беседах.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.