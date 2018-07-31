"Либо сапоги лизать, либо в морду"… Напрасные надежды русофобов Прибалтики

Есть особая категория людей – они ждут продолжения банкета, когда уже убирают со столов. И надеются, что после финальной сцены занавес опять поднимется. Так и русофобы. Прибалтийские, во всяком случае.

Надо бы Россию взять и раздробить. Чтобы получилось много малых стран, однородных по этническому составу. Вот тогда Европа и заживет. Военные конфликты закончатся и установится мир на многие годы. Такой план действий предложил в своем Twitter депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс.

По сути, одиозный политик выразил тайные желания очень многих русофобов. И не только в Латвии, но и в разных странах Европы. Как говорится, что у одного на языке, у других на уме. Кое-кому трудно расстаться с надеждой на новый передел мира и перераспределение благ. Такой вот "синдром 1991 года": а вдруг то, что произошло с СССР, повторится и с Россией. Правда, вслух об этом говорят далеко не все, даже в Twitter не каждый такое напишет.

Но депутата Кирштейнса все, что связано с Россией, похоже, вдохновляет на самые радикальные действия и инициативы. Именно он предлагал лишать гражданства тех натурализовавшихся, кто голосовал за признание русского языка вторым государственным или кто участвует в митингах в защиту русских школ в Латвии. Он же называл русский "языком международного сионизма" и обвинял КГБ в плохих результатах рижского хоккейного клуба "Динамо", потерпевшего год назад в чемпионате КХЛ серию поражений. Тогда Кирштейнс написал в своем Twitter: "Чего можно ждать? Жаль ребят, которые должны играть за русские деньги в клубе, носящем название спортивной организации КГБ".

Еще он предлагал построить армию роботов, чтобы не привлекать в Латвию гастарбайтеров. И живо интересовался , как же бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли "разделят свой кружок разноцветных детей".

Но Россия вдохновляет депутата Кирштейнса на самые "замечательные" афоризмы. Еще в 2004 он на посту председателя парламентской комиссии по иностранным делам заявил, что отношения с Россией возможно строить лишь по принципу "…либо лизать сапоги, либо постоянно бить в морду". По морде бить явно не получается, так что… Всем, кто разделяет мечты и надежды латвийского политика, рекомендуется взять это на заметку.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

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