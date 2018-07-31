"Либо сапоги лизать, либо в морду"… Напрасные надежды русофобов Прибалтики

Надо бы Россию взять и раздробить. Чтобы получилось много малых стран, однородных по этническому составу. Вот тогда Европа и заживет. Военные конфликты закончатся и установится мир на многие годы. Такой план действий предложил в своем Twitter депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс.
Но депутата Кирштейнса все, что связано с Россией, похоже, вдохновляет на самые радикальные действия и инициативы. Именно он предлагал лишать гражданства тех натурализовавшихся, кто голосовал за признание русского языка вторым государственным или кто участвует в митингах в защиту русских школ в Латвии. Он же называл русский "языком международного сионизма" и обвинял КГБ в плохих результатах рижского хоккейного клуба "Динамо", потерпевшего год назад в чемпионате КХЛ серию поражений. Тогда Кирштейнс написал в своем Twitter: "Чего можно ждать? Жаль ребят, которые должны играть за русские деньги в клубе, носящем название спортивной организации КГБ".
Но Россия вдохновляет депутата Кирштейнса на самые "замечательные" афоризмы. Еще в 2004 он на посту председателя парламентской комиссии по иностранным делам заявил, что отношения с Россией возможно строить лишь по принципу "…либо лизать сапоги, либо постоянно бить в морду". По морде бить явно не получается, так что… Всем, кто разделяет мечты и надежды латвийского политика, рекомендуется взять это на заметку.
Автор Светлана Еремина, радио Sputnik
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