"Русские расисты" уже в космосе? НАСА будет разбираться

Вот уже семь лет как среди астронавтов США нет темнокожих, подсчитала американская общественность. И все эти годы за доставку экипажей на МКС отвечает Россия. Вы спросите, какая связь? Так об этом главу НАСА уже спросили. И знаете, что он ответил?..

"Земной" вопрос поставил в тупик директора американского космического агентства, когда модератор мероприятия в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне поинтересовался у главы НАСА: нет ли у русских запрета на полеты чернокожих космонавтов? Ведь с 2011 года, когда была свернута программа американских шаттлов и доставку на орбиту стали осуществлять российские "Союзы", на МКС не попал ни один афроамериканец.

Нельзя сказать, что это был неожиданный вопрос. Он не удивил, учитывая истерию на тему якобы расизма в России, которую устроили западные СМИ в преддверии Чемпионата мира по футболу. Материалы в буквальном смысле высасывались из ручки, и авторы находили все признаки ущемления чернокожих там, где их никогда не было и нет.

Неожиданной стала реакция директора НАСА. Единственное, что он смог ответить, что ни о чем подобном не слышал и разберется в этом вопросе. Каким образом – будет ли писать официальные запросы, чтобы потом продемонстрировать их журналистам и коллегам, или просто за завтраком поинтересуется вскользь – это, в общем-то, и не важно. Потому что ответ он и так знает: ничего подобного в России не существует.

Почему руководитель НАСА сразу это не озвучил? Может, потому, что тогда пришлось бы отвечать на резонный, но неудобный вопрос: почему уже семь лет в космос от США летают только астронавты с белым цветом кожи? Как это объяснять, если именно НАСА принимает решение кому летать, а кому нет? Например, Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в составе экипажа МКС, отстранили от полета практически перед стартом. Вместо нее на орбиту отправилась белокожая астронавтка Серина Ауньон-Ченселлор. Никаких объяснений от НАСА на этот счет не последовало. Зато брат Джаннет Эппс тогда обвинил агентство в расовых предрассудках.

Не вдаваться же теперь главе НАСА в объяснения. Проще сделать вид, что проблемы – в России. Ведь чернокожих граждан на российских просторах проживает всего-то ничего. Значит, расизм цветет махровым цветом именно там!

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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