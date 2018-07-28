"Русские расисты" уже в космосе? НАСА будет разбираться

"Земной" вопрос поставил в тупик директора американского космического агентства, когда модератор мероприятия в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне поинтересовался у главы НАСА: нет ли у русских запрета на полеты чернокожих космонавтов? Ведь с 2011 года, когда была свернута программа американских шаттлов и доставку на орбиту стали осуществлять российские "Союзы", на МКС не попал ни один афроамериканец.
Неожиданной стала реакция директора НАСА. Единственное, что он смог ответить, что ни о чем подобном не слышал и разберется в этом вопросе. Каким образом – будет ли писать официальные запросы, чтобы потом продемонстрировать их журналистам и коллегам, или просто за завтраком поинтересуется вскользь – это, в общем-то, и не важно. Потому что ответ он и так знает: ничего подобного в России не существует.обвинил агентство в расовых предрассудках.
Не вдаваться же теперь главе НАСА в объяснения. Проще сделать вид, что проблемы – в России. Ведь чернокожих граждан на российских просторах проживает всего-то ничего. Значит, расизм цветет махровым цветом именно там!
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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