Базовые потребности Варшавы. США не торопятся с военной базой в Польше

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в интервью польской радиостанции говорит, что Вашингтон вообще не рассматривает возможность размещения постоянной базы в Польше. Госпожа амбассадор учтиво и дипломатично называет Варшаву отличным союзником и даже "сильной частью НАТО" и продолжает: "Если бы когда-либо этот вопрос рассматривался, мы бы приняли во внимание множество разных факторов". Ну кто бы сомневался?
Но хозяину этого может показаться недостаточно. Если предлагают два, то это значит, что могут предложить и больше. Мы ведь никуда не торопимся, правда? Подождем, когда предложат пять, например. А если не предложит Польша, то рядом есть другие, не менее преданные восточноевропейские верноподданные. И пусть они соревнуются. Кто больше предложит, на того и снизойдет благосклонность хозяина.
Экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выступил против размещения в Польше постоянной базы, он говорит, что это может внести раскол в отношения европейских союзников. Он понимает, что наличие постоянной базы в Польше будет расценено Россией как провокация. И ответная реакция не заставит себя ждать. Заявления отставного генерала тоже на руку Америке – ведь это поднимает ценность потенциальной базы для тех, кто ее жаждет.
Только почему-то Варшава не понимает, что наличие или отсутствие баз на ее территории – это не их польское дело. Надо будет Соединенным Штатам разместить дивизию в Польше – разместят и не спросят. Сочтут для себя невыгодным – не разместят, и тоже не спросят. Решение ведь всегда остается за хозяином.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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