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Базовые потребности Варшавы. США не торопятся с военной базой в Польше

15:4409.06.2018
(обновлено: 15:45 09.06.2018)
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© AFP 2018 / Wojtek RadwanskiФлаг США на военной базе в ПольшеФлаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Америка отказалась размещать постоянную военную базу в Польше. Ну как отказалась, сказала, что нет такого плана. Но если Америка в таких случаях говорит "нет", то она имеет в виду "может быть", а если она говорит "может быть", то это значит "да".

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в интервью польской радиостанции говорит, что Вашингтон вообще не рассматривает возможность размещения постоянной базы в Польше. Госпожа амбассадор учтиво и дипломатично называет Варшаву отличным союзником и даже "сильной частью НАТО" и продолжает:  "Если бы когда-либо этот вопрос рассматривался, мы бы приняли во внимание множество разных факторов". Ну кто бы сомневался?

Танк PT-91 Тварды на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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"Святее папы римского". Политик о желании Польши разместить дивизию США
В конце мая нынешнего года появилась информация, что Польша хочет разместить на своей территории дивизию США, и не просто хочет, а готова заплатить за бронетанковую американскую "крышу" 2 млрд долларов. Варшава заявила, что хочет "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США". Поразительное верноподданичество и желание угодить хозяину. 

Но хозяину этого может показаться недостаточно. Если предлагают два, то это значит, что могут предложить и больше. Мы ведь никуда не торопимся, правда? Подождем, когда предложат пять, например. А если не предложит Польша, то рядом есть другие, не менее преданные восточноевропейские верноподданные. И пусть они соревнуются. Кто больше предложит, на того и снизойдет благосклонность хозяина. 

Экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выступил против размещения в Польше постоянной базы, он говорит, что это может внести раскол в отношения  европейских союзников. Он понимает, что наличие постоянной базы в Польше будет расценено Россией как провокация. И ответная реакция не заставит себя ждать. Заявления отставного генерала тоже на руку Америке – ведь это поднимает ценность потенциальной базы для тех, кто ее жаждет.

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
Деньги – на базу. Польша хочет купить себе военное присутствие США
И потом, даже сам факт разговора о возможной базе является прекрасным инструментом как для переговоров с союзниками, так и для переговоров с противниками. Так что Польша действительно – отличный союзник. Кто еще может на пустом месте создать предмет для торга и инструмент для давления.

Только почему-то Варшава не понимает, что наличие или отсутствие баз на ее территории – это не их польское дело. Надо будет Соединенным Штатам разместить дивизию в Польше – разместят и не спросят. Сочтут для себя невыгодным – не разместят, и тоже не спросят. Решение ведь всегда остается за хозяином.  

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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