Министр обороны Британии ушел по-английски – от ответа на вопрос о России

"Жалеете ли вы, что велели Москве "заткнуться"?" – спрашивал британский журналист у министра обороны. Но ответа так и не узнал.

Удобно уходить от вопросов, ответы на которые не знаешь, фразой "мне нужно уточнить в кабинете, я посоветуюсь с коллегами". Например, звезда Госдепа и его же пресс-секретарь Дженифер Псаки так всегда и поступала. Но что делать, когда советоваться не с кем – когда ты и так главный, и все как раз советуются с тобой?

В такой непростой ситуации оказался британский министр обороны. Однажды, видимо, вдохновившись примером министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, Гэвин Уильямсон тоже почувствовал себя смелым и уверенным в себе. И велел России "отойти и заткнуться".

Ну, может, этому симпатичному молодому человеку, который хочет войти в историю, просто не хватает образования, пожал плечами российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

И все вроде забыли. Международная дипломатия в последнее время выродилась на Западе в нечто, похожее на склоку в соцсетях. К тому же о России говорят так много и так глупо, что обращать внимание на каждое отдельное высказывание уже, видимо, просто нет времени.

Правда, сами британцы помнят, и не понимают, куда делась их знаменитая любовь к этикету и всяческим правилам. Подданные королевства пишут письма в наше посольство с извинениями за "безумных лидеров". А ведущий телеканала ITV Ричард Мэдли решил, что оценку такой риторике должен дать сам министр обороны. И напрямую спросил у него: сожалеете ли вы о своих словах в адрес Кремля? А потом спросил еще раз. И еще, и еще. Потому что Гэвин Уильямсон упорно делал вид, что у него спрашивают что-то другое. Сначала он начал благодарить врачей, которые вылечили Скрипалей, потом – возмущаться атакой на тех же Скрипалей.

В общем, не последовал собственному же совету "отойти и заткнуться". Хотя стоило бы: ведь министр и отвечать не отказался, и не ответил. Смелости чиновнику хватило только на одно заявление, после этого Джонсон из него выветрился.

А журналист, который так и не получил ответа на свой вопрос, завершил интервью. Надо сказать, для этого нужно обладать принципами и определенной смелостью. Ведь он тоже мог бы сделать вид, что ничего не заметил, зато получил бы целое интервью с министром.

Так одним агентом Кремля в Британии стало больше, ведь сейчас журналиста наверняка обвинят в работе на Россию.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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