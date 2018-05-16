Киев оплакивает боевых дельфинов и грозит Севастополю полицейским патрулем

От слова "Крым" у патриотов незалежной непроходимый зуд: "Карл, надо что-то делать!.." Идеи сыплются горохом. В топе самых смачных – обвинение россиян в гибели украинских дельфинов и создание украинского полицейского патруля в Севастополе.

Пал последний оплот украинского сопротивления "российской оккупации" Крыма. Примерно такой смысл вложил в свои слова Борис Бабин. Напомню, что он носит картонную должность постпреда президента Украины в Крыму, и все, что говорит о российском полуострове, имеет условно приемлемое значение. Теперь Бабину вздумалось сообщить, что в Крыму умерли украинские боевые дельфины. Причем умерли не просто так – они объявили голодовку, не желая получать пищу из российских рук. Бабин прямо расценил смерть дельфинов как верность украинской присяге, но сначала он эту героическую смерть выдумал.

В самом деле, как-то неудобно на Украине вспоминать, что центр подготовки боевых дельфинов, созданный в советском Севастополе в 1973 году, после распада СССР захирел настолько, что украинцы в конце концов распродали животных по дельфинариям. И те дельфины, что умирали, подходили к этой страшной черте естественным образом – просто от старости.

А еще неудобнее вспоминать о том, как манипулировали в Киеве этими "боевыми дельфинами", когда выделяли суммы на содержание армии. Ни один сатирик в мире не написал бы столь сочного текста, который в 2015 году выдал советник президента Порошенко Юрий Бирюков. Отчитываясь об обеспеченности армии незалежной, он сказал буквально следующее: "В нормах вещевого обеспечения есть валенки, подковы, сумки для овса, ежегодно предполагается и кормление дельфинов и собак". "Самое ужасное, – добавил Бирюков, – что на кормление дельфина выделяется в десятки раз денег больше, чем на кормление одного бойца". Подчеркну, это было сказано в 2015 году, когда Крым уже снова был российским. Куда направлялись эти "в десятки раз денег больше", в чьи карманы? Или, может быть, они шли почтовым переводом из Киева в Севастополь с пометкой "покормите наших боевых дельфинов, пожалуйста"?..

От слова "Крым" у множества украинских нацпатриотов начинается нехороший зуд. Как в популярном меме: "Карл, надо что-то делать! Что-то делать, Карл!.." Стоит ли удивляться, что при такой трясавице идеи сыплются горохом. Создадим на Украине "патрульную полицию в Крыму и Севастополе" – вот оно что теперь! Сказано – сделано. В Херсонской области даже уже открыли заведение с именно таким названием: "Отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе". Сейчас точки дислокации полицейских – это четыре района на границе с Крымом, то есть они пока ходят-разминаются вдоль границы. А что потом? Объясните мне, как человек, находясь, например, в Чаплынском районе и одновременно находясь в здравом уме и твердой памяти, может патрулировать город-герой Севастополь?!.. Ну как, Карл?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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