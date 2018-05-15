Крупнейшие учения в Эстонии: старый граммофон под скрип натовских гусениц

Учения НАТО в Прибалтике в последние годы становятся все интенсивнее и масштабнее. Из стран региона с маниакальным упорством искусственно формируют поле боя для вероятного военного столкновения. Есть тому и свежий пример.

Быстрее, выше, сильнее. Этот олимпийский девиз по-своему понимают в НАТО и Прибалтике. Количество учений в балтийских государствах растет как снежный ком. Названия – одно громче другого. Прямо мурашки по коже. Ну, в общем-то, и понятно: чтобы "агрессивный" сосед убоялся. На сей раз отличилась Эстония. Там завершились крупнейшие в истории этой маленькой, но крайне гордой страны маневры "Еж-2018". Руководство отчиталось: мол, западные партнеры не дадут в обиду, защитят. И пафосно поблагодарило участвовавших в учениях союзников, а также весь народ Эстонии, включая щедрых представителей бизнеса, без поддержки которого столь эпохальное событие было бы немыслимо. Дескать, выдюжили всем миром и теперь мы – неприступная крепость. Ну и правда, участвовали в этом грандиозном военном шоу 18 тысяч человек аж из 19 стран. Британцы, американцы, поляки и французы предоставили всякую технику, а также людей в форме. Сценарий, правда, подкачал с оригинальностью. Где-то мы такое уже встречали. На Эстонию нападает некое соседнее крупное и жутко враждебное государство под названием Murinius. Не Канада и не Китай, не Индия и не США. Кто бы это мог быть их "крупняком"? Ах да, если посмотреть на карту, то этот самый Murinius находится аккурат на российской территории. Ну, чисто совпадение. Оно же, на вкус организаторов, видимо, тонкий изобретательный намек.

Одним словом, можно праздновать виртуальную победу и призывать Запад к подготовке новых учений, а также к предоставлению очередной помощи. И вообще, есть все основания настойчиво требовать от Европы и Америки относиться к прибалтийским государствам с особым, неусыпным и своего рода эксклюзивным вниманием ввиду их общей границы с Россией. Откуда, как известно, произрастает все мировое зло в целом и угроза западным демократиям в частности. А кто считает иначе – тому дисциплинарное взыскание. И это в лучшем случае. Собственно, Таллин уже начал воплощать этот принцип, заявив об административной ответственности резервистов, пропустивших грандиозные эстонские учения. А таких – о ужас! – набралась целая тысяча. Всех их ждет разбирательство и суровое, но справедливое наказание. Ведь родина, испытывающая дефицит в кадровых военных, на них рассчитывала, а они ее вероломно подвели, показав себя бессовестными и безответственными гражданами. Но нет, скорее даже недогражданами. Недотепами какими-то. А может, и прямыми врагами и саботажниками. Пусть теперь ворочаются во сне в ожидании кары.

Впрочем, достаточно иронии. Учения в Прибалтике в последние несколько лет, повторим, стали гораздо интенсивнее и масштабнее. Факт есть факт. Но и Москва, которой все время хотят что-то такое грозное продемонстрировать, не сидит в пассивном ожидании. В Калининградской области и на прочих приграничных территориях успешно развернуты части и соединения, способные отразить любой выпад со стороны НАТО, который, кстати, исключать нельзя. Так что Россия готова к любому сценарию. США и их крупные европейские партнеры, в свою очередь, оттачивают в Латвии, Литве и Эстонии военное дело на практике. В виде маневров. И рассматривают эти страны как не более чем технический полигон и плацдарм в случае неядерного конфликта с Россией.

А вот руководство прибалтийских государств по отношению к своим народам действует провокационно и очень опасно, с маниакальным упорством искусственно формируя из них поле боя на время вероятного военного столкновения. Понятно, что русофобия, помноженная на общую границу с Россией – единственный экспортный товар этого региона, так же как и Украины. Другого просто нет. А вот проблем социального и экономического толка – вагон и маленькая тележка. И чтобы не выглядеть окончательно неэффективными управленцами, политики в Таллине, Риге и Вильнюсе активно торгуют русофобией, коллективно гастролируя по миру и встречаясь с лидерами по-настоящему серьезных государств. И даже получают за свою продукцию деньги. Правда, не очень большие. Ровно такие, каких заслуживают. Поверить в искренность их заявлений о российской угрозе может разве что наивный третьеклассник провинциальной школы. Выросли-то эти рожденные в СССР достойные прибалтийские патриоты и борцы с "российской угрозой" – целиком или частично – из комсомольских и партийных штанишек. Но былая чрезмерная политическая гибкость и профессиональное лицемерие, как показывает история, часто трансформируются в нечто иное: в создание рукотворной угрозы собственному обществу. Порой неосознанное, а иногда и вполне сознательное.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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