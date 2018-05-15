РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Крупнейшие учения в Эстонии: старый граммофон под скрип натовских гусениц

13:0815.05.2018
(обновлено: 13:12 15.05.2018)
01160
CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilУчения Siil-2018 в ЭстонииУчения Siil-2018 в Эстонии
CC0 / SHAPE NATO / Exercise Siil
Учения НАТО в Прибалтике в последние годы становятся все интенсивнее и масштабнее. Из стран региона с маниакальным упорством искусственно формируют поле боя для вероятного военного столкновения. Есть тому и свежий пример.

Быстрее, выше, сильнее. Этот олимпийский девиз по-своему понимают в НАТО и Прибалтике. Количество учений в балтийских государствах растет как снежный ком. Названия – одно громче другого. Прямо мурашки по коже. Ну, в общем-то, и понятно: чтобы "агрессивный" сосед убоялся. На сей раз отличилась Эстония. Там завершились крупнейшие в истории этой маленькой, но крайне гордой страны маневры "Еж-2018". Руководство отчиталось: мол, западные партнеры не дадут в обиду, защитят. И пафосно поблагодарило участвовавших в учениях союзников, а также весь народ Эстонии, включая щедрых представителей бизнеса, без поддержки которого столь эпохальное событие было бы немыслимо. Дескать, выдюжили всем миром и теперь мы – неприступная крепость. Ну и правда, участвовали в этом грандиозном военном шоу 18 тысяч человек аж из 19 стран. Британцы, американцы, поляки и французы предоставили всякую технику, а также людей в форме. Сценарий, правда, подкачал с оригинальностью. Где-то мы такое уже встречали. На Эстонию нападает некое соседнее крупное и жутко враждебное государство под названием Murinius. Не Канада и не Китай, не Индия и не США. Кто бы это мог быть их "крупняком"? Ах да, если посмотреть на карту, то этот самый Murinius находится аккурат на российской территории. Ну, чисто совпадение. Оно же, на вкус организаторов, видимо, тонкий изобретательный намек. 

Военные учения Еж в Эстонии, 2018
© Фото : Estonian Defence Forces
НАТО испортила воздух в Эстонии. Медведи с востока теперь не сунутся

Одним словом, можно праздновать виртуальную победу и призывать Запад к подготовке новых учений, а также к предоставлению очередной помощи. И вообще, есть все основания настойчиво требовать от Европы и Америки относиться к прибалтийским государствам с особым, неусыпным и своего рода эксклюзивным вниманием ввиду их общей границы с Россией. Откуда, как известно, произрастает все мировое зло в целом и угроза западным демократиям в частности. А кто считает иначе – тому дисциплинарное взыскание. И это в лучшем случае. Собственно, Таллин уже начал воплощать этот принцип, заявив об административной ответственности  резервистов, пропустивших грандиозные эстонские учения. А таких – о ужас! – набралась целая тысяча. Всех их ждет разбирательство и суровое, но справедливое наказание. Ведь родина, испытывающая дефицит в кадровых военных, на них рассчитывала, а они ее вероломно подвели, показав себя бессовестными и безответственными гражданами. Но нет, скорее даже недогражданами. Недотепами какими-то. А может, и прямыми врагами и саботажниками. Пусть теперь ворочаются во сне в ожидании кары.

Впрочем, достаточно иронии. Учения в Прибалтике в последние несколько лет, повторим, стали гораздо интенсивнее и масштабнее. Факт есть факт. Но и Москва, которой все время хотят что-то такое грозное продемонстрировать, не сидит в пассивном ожидании. В Калининградской области и на прочих приграничных территориях успешно развернуты части и соединения, способные отразить любой выпад со стороны НАТО, который, кстати, исключать нельзя. Так что Россия готова к любому сценарию. США и их крупные европейские партнеры, в свою очередь, оттачивают в Латвии, Литве и Эстонии военное дело на практике. В виде маневров. И рассматривают эти страны как не более чем технический полигон и плацдарм в случае неядерного конфликта с Россией. 

Военные учения НАТО в Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
И хочется, и колется, или Почему в Эстонии и "Ежу" приятно

А вот руководство прибалтийских государств по отношению к своим народам действует провокационно и очень опасно, с маниакальным упорством искусственно формируя из них поле боя на время вероятного военного столкновения. Понятно, что русофобия, помноженная на общую границу с Россией – единственный экспортный товар этого региона, так же как и Украины. Другого просто нет. А вот проблем социального и экономического толка – вагон и маленькая тележка. И чтобы не выглядеть окончательно неэффективными управленцами, политики в Таллине, Риге и Вильнюсе активно торгуют русофобией, коллективно гастролируя по миру и встречаясь с лидерами по-настоящему серьезных государств. И даже получают за свою продукцию деньги. Правда, не очень большие. Ровно такие, каких заслуживают. Поверить в искренность их заявлений о российской угрозе может разве что наивный третьеклассник провинциальной школы. Выросли-то эти рожденные в СССР достойные прибалтийские патриоты и борцы с "российской угрозой" – целиком или частично – из комсомольских и партийных штанишек. Но былая чрезмерная политическая гибкость и профессиональное лицемерие, как показывает история, часто трансформируются в нечто иное: в создание рукотворной угрозы собственному обществу. Порой неосознанное, а иногда и вполне сознательное.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена