Хотя бы "Оскар" останется... Госдеп не оценил игру "Белых касок"

"Белые каски" остались без американских денег. Госдепартамент США заморозил финансирование этой организации. А для того, чтобы снимать фейковые кино о "химатаках" в Сирии одних пожертвований мало.

США прекратили финансирование неправительственной организации "Белые каски" в Сирии. По крайней мере, пока. В Вашингтоне не подтвердили выделение денег, поэтому ближневосточному бюро государственного департамента пришлось остановить поддержку "касок".

Ну а как же краудфандинг? Ведь организация-то неправительственная и ее представители неоднократно говорили, что существуют на добровольные пожертвования. Оказалось, все не так просто. Американские СМИ поговорили с источниками в этой структуре и те рассказали, что бюджет на треть состоял из денег американского правительства, и если финансирование не возобновят, то просуществовать "Белые каски" смогут месяц-два.

Эксперты полагают, что это связано с пересмотром американской стратегии на Ближнем Востоке. Сирия уже не так интересна, поэтому надо избавиться от балласта. Иран – вот цель. Кроме того, "каски" действуют уж очень непрофессионально. Да, выкладывают в сеть ролики со спасением людей. Но потом в Интернете появляются записи, на которых видно, как те же ребята наносят грим "пострадавшим" и диктуют им слова, которые они потом скажут на камеру.

Вполне вероятно, что в скором времени про "Белые каски" будут помнить только фанаты кинопремии "Оскар". Они как-никак взяли статуэтку за лучший короткометражный документальный фильм о самих себе. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Так что нишу неправительственной организации, финансируемой правительствами других стран, скорее всего, займет другая подобная команда. Более аккуратная и изощренная, а уж как она будет называться – не так уж важно.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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