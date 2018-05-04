Эксперт объяснил, почему США перестали финансировать "Белые каски"

Госдеп США прекратил финансирование сирийских "Белых касок", сообщают СМИ. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению связано изменение позиции американцев в отношении организации.

Госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации так называемых "Белых касок", передает телеканал CBS.

По данным телеканала, доля США составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром": ближневосточное бюро Госдепа должно было получить подтверждение дальнейшего финансирования до 15 апреля или, в противном случае, "остановить процесс".

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин объяснил изменение позиции США в отношении "Белых касок".

"Я думаю, что это – естественная реакция на фактические провалы, которые продемонстрировала эта организация, финансируемая западными странами, прежде всего, Великобританией и США. Уже были вскрыты очевидные факты целого ряда фальсификаций, которые способствовали раскручиванию очередной антироссийской, антисирийской кампании. Поэтому, очевидно, американцы поняли, что надо делать ставку на более серьезных партнеров, которых надо воспитывать, и обеспечивать эффективную работу", — сказал Владимир Фитин.

Организация "Белые каски" декларирует своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и неучастии в вооруженном конфликте. В интернете в последние годы все чаще стали появляться ролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские СМИ показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Запад обвинил Дамаск в применении химоружия после того, как "Белые каски" опубликовали видео, на котором якобы показаны последствия химатаки в городе Дума. В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, подконтрольных боевикам, включая террористов "Джебхат ан-Нусры"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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