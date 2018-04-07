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Европейское "министерство правды": мифы и реальность

10:0007.04.2018
(обновлено: 10:01 07.04.2018)
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© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в БрюсселеФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Брюссель отказался принимать закон о борьбе с ложной информацией. Там испугались, что он даст право чиновникам решать, какие новости правдивы, а какие нет. Но, по сути, механизм "министерства правды" уже давно запущен для борьбы с инакомыслием.

Брюссель решил, что закон против фейков Европе не нужен. Еврокомиссия отказалась от идеи законопроекта против ложных новостей, сообщает издание El País

Галина Уланова на сцене Большого театра СССР
© РИА Новости / Александр Макаров
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В битве с дезинформацией ЕК сделает ставку на саморегулирование соцсетей и образовательные программы, расширяющие политический кругозор европейцев. Никаких законодательных норм вырабатывать не будут. 

Можно было бы и порадоваться такому решению, ведь идея борьбы с fake news подается в Европе под соусом противодействия "вмешательству России". Мол, якобы российские тролли вели подрывную деятельность и распространяли слухи во время предвыборных кампаний во Франции и Германии, а еще разжигали фейковый пожар во время референдума в Каталонии. Ну и заодно Британию довели до Brexit'а. 

Казалось бы, здравый смысл возобладал, что даже удивительно в эпоху постправды и мема "хайли лайкли" от Терезы Мэй. Это ее "весьма вероятно", как выяснилось, вполне может заменить доказательную базу в громких политических делах. Но на самом деле в Брюсселе посчитали борьбу с фейками опасной для самих себя, особенно перед выборами в Европарламент, намеченными на 2019 год. А вдруг ЕК заподозрят в желании создать "министерство правды" – по Оруэллу и его бессмертной антиутопии "1984"? В Брюсселе даже вспомнили сюжет романа, где пресловутое министерство работало ради интересов власти и не позволяло инакомыслия.  Давать чиновникам право решать, какая новость правдива, а какая – сплошная ложь будет себе дороже. Тем более есть пример за океаном. Уж как рьяно в США взялись за борьбу с дезинформацией извне, а в итоге еще больше запутались на своей же территории. Теперь владельцам соцсетей приходится удалять странички, объясняться в конгрессе, действующему президенту – доказывать, что он ни при чем, а несостоявшемуся президенту – писать мемуары, в которых можно свалить свои неудачи на ужасные фейковые новости. 

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© AFP 2018 / Jim Watson
Премия Трампа: лучшие фейки года удостоены внимания президента США
Нагнетая с помощью ложных новостей страх перед вымышленным врагом можно не только оправдывать свои неудачи. Сейчас, когда постправда пришла на смену журналистике фактов, понятие "фейк ньюз" открывает простор для борьбы с инакомыслием. Ведь как иначе объяснить регулярные выпады в адрес агентства Sputnik  или телеканала RT, которые доносят до западной аудитории другие новости. "Министерство правды" на Западе уже  работает в полную силу, все остальное – лицемерие. А для лицемерия законодательная база не нужна.  

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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