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Взяла "на слабо": Надежда Савченко призывает украинские власти к ответу

18:3415.03.2018
(обновлено: 18:36 15.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Сегодня на Украине наверняка кое-кто мечтает, чтобы Савченко навсегда уехала из страны. Еще лучше – сбежала бы в Россию. Но она даже и не собирается, а требует допроса на детекторе лжи. Похоже, в Киеве кое-кто всерьез заволновался.

Евромайдан проходили при поддержке Запада, а не с подачи России. Снайперами в феврале 2014 руководил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады Сергей Пашинский. А генпрокурор Юрий Луценко на своем посту покрывает преступления режима. С такими заявлениями выступила народный депутат Украины Надежда Савченко, которая, как она и обещала, после возвращения из Страсбурга пришла на допрос в СБУ.

Киевские власти обвиняют ее в подготовке военного переворота и покушения на Порошенко. Эти преступления она якобы планировала вместе с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который был задержан 8 марта с арсеналом оружия.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед допросом в СБУ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: преследуя Савченко, киевские власти совершают большую ошибку
По словам генпрокурора Луценко, у него есть "неопровержимые доказательства", что Савченко "лично вербовала, давала указания о том, как боевыми гранатами взорвать правительственную ложу, минометами обрушить купол Верховной рады, а после автоматами добивать тех, кто выживет". Под это дело Савченко была исключена из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности. На этом лично настоял Луценко. Причем он намерен добиваться и снятия с нее депутатского иммунитета, а затем и ареста. 

Но напугать этим Савченко явно не удалось. В ответ на обвинения она предложила провести публичный допрос на детекторе лжи ("если они не боятся, если им не слабо"), и пообещала доказать преступления властей страны против украинского народа. Кроме того, Савченко заявила, что во время поездки в Страсбург она уже рассказала европейским судам о коррупции и преследованиях на Украине. Что касается планов атаки на Верховную раду, то, по ее словам, на Украине только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент. Потому что допекли уже всех. 

Конечно, для Киева было бы лучше, если бы Савченко навсегда уехала из Украины. А еще лучше – сбежала бы в Россию. Тогда ее можно было бы обвинить в чем угодно. Но она никуда сбегать не собирается. И похоже, в Киеве кое-кто всерьез заволновался.  

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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