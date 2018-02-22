Самоубийственная война: Киев против своей армии

Ряды редеют: каждую неделю два-три украинских военных на Донбассе совершают самоубийство. О волне суицидов среди солдат недавно сообщали украинские СМИ: писали, что только за январь с собой покончили восемь человек. Теперь эту драматичную статистику официально подтвердил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Но, похоже, что о благополучии своих военных Киев заботится не намного больше, чем о мирных жителях юго-востока Украины. Эта операция калечит и выкашивает не только Донбасс, но и армию страны: украинские власти, постоянно подливают масло в огонь боевых действий и не хотят пользоваться мирными политическими инструментами. Сами посылают бойцов на смерть, да еще и бросают фактически на произвол судьбы. Мол, "бей своих, чтобы чужие боялись"? И час от часу не легче: в Киеве признают, что 80% процентов вернувшихся с фронта могут иметь психические расстройства, а по данным бывшего главного психиатра Минобороны Украины – 93%, и они могут быть опасны для себя и окружающих. За примером далеко ходить не надо: 20 февраля в Киевской области один из бывших участников боевых действий обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и пытался угнать полицейскую машину.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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