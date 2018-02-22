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Самоубийственная война: Киев против своей армии

08:0022.02.2018
(обновлено: 08:02 22.02.2018)
05421
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в ДонбассеВоеннослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Смерть на войне – вещь, увы, обычная. Чаще всего – от рук противника, реже – от "своих" из-за ошибки. А бывает и так, что солдат сдается смерти без боя.

Ряды редеют: каждую неделю два-три украинских военных на Донбассе совершают самоубийство. О волне суицидов среди солдат недавно сообщали украинские СМИ: писали, что только за январь с собой покончили восемь человек. Теперь эту драматичную статистику официально подтвердил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
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И это именно в зоне боевых действий, а не в кабинетах Минобороны и не "на гражданке" после службы. Два-три солдата в неделю – это больше ста в год. При этом о причинах – ни слова, о мерах профилактики тоже молчат. Собственно, потому что все уже сказано, но ничего не сделано. И про психологическую подготовку перед отправкой в Донбасс, и про работу с действующими бойцами, и про поддержку и помощь специалистов после службы. 

Но, похоже, что о благополучии своих военных Киев заботится не намного больше, чем о мирных жителях юго-востока Украины. Эта операция калечит и выкашивает не только Донбасс, но и армию страны:  украинские власти,  постоянно подливают масло в огонь боевых действий и не хотят пользоваться мирными политическими инструментами. Сами посылают бойцов на смерть, да еще и бросают фактически на произвол судьбы. Мол, "бей своих, чтобы чужие боялись"? И час от часу не легче: в Киеве признают, что 80% процентов вернувшихся с фронта могут иметь психические расстройства, а по данным бывшего главного психиатра Минобороны Украины – 93%, и они могут быть опасны для себя и окружающих. За примером далеко ходить не надо: 20 февраля в Киевской области один из бывших участников боевых действий обстрелял дом соседей из автомата, бросил в их сторону гранаты и пытался угнать полицейскую машину. 

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Закона о реинтеграции Донбасса. 20 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
Депутат о законе по Донбассу: Порошенко держится на одном ресурсе
А Петр Порошенко, между тем, подписал закон о "реинтеграции" Донбасса, поручил также сменить формат операции ВСУ. Как именно и для чего, пока не ясно, но зато украинский лидер уверен, что "антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии".   В общем, Порошенко доволен. И, похоже, готов бросить в бой новые силы, ведь пресловутый закон дает ему неограниченные полномочия по ведению войны. Вот и получается, что солдатам ВСУ придется воевать на Донбассе и дальше. И смертей – тех или иных – будет все больше. Но разве в Киеве об этом думают?

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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