Тайная жизнь "Нафтогаза". Древнегреческие страсти и народные пословицы

Умеют все же на Украине интриговать. Уже несколько дней все недоумевают, зачем "Нафтогаз" демонстративно скрывает то, что и так является секретом. "Хитрый план"? А может, все просто, как всегда, когда касается российского газа?

Побеждает всегда подстрекатель, утверждал древнегреческий комедиограф и драматург Менандр. В истории отношений между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" тех самых комедии и драмы предостаточно. И хотя основная их часть уже сыграна Стокгольмским арбитражным судом, эпилог, тем не менее, остается открытым. Ну как открытым, скорее приоткрытым.

"Нафтогаз" засекретил текст решения арбитражного суда. Вот только зачем, недоумевают эксперты. Решения международных арбитражных трибуналов и так конфиденциальны, так что объявлять их секретными не имеет никакого смысла.

Но в руководстве украинской компании полагают, что это просто необходимо: чтобы де у "Газпрома" не было возможности уклониться от исполнения решения суда. Мол, в практике международного коммерческого арбитража были прецеденты, когда сторона, против которой вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить его выполнение на том основании, что оппоненты якобы злонамеренно разгласили закрытую информацию.

Само решение суда нам известно. Формально, однозначного победителя или проигравшего нет, есть компромисс. Шведские судьи отказались удовлетворить исковые требования "Газпрома" о взыскании с "Нафтогаза" 56 миллиардов долларов за нарушение условий закупок топлива, изменили формулу определения цены на газ для Украины и сняли некоторые ограничения. Однако украинская сторона обязана выплатить неустойку в размере двух миллиардов долларов. Кроме того, "Нафтогаз" должен до конца 2019 года закупать по пять миллиардов кубометров газа в год, причем 80% на условии "бери или плати", что очень раздражает Киев.

То есть "Газпром" сохраняет объемы экспорта и платят ему за это по европейским ценам. Спрашивается, зачем же российской компании срывать такое решение Стокгольмского арбитража?

Невольно напрашивается вывод, что какие-то планы есть у "Нафтогаза". А вот победит ли подстрекатель, как говаривал Менандр, если дело опять окажется в арбитраже – это большой вопрос. И вообще, может, ко всей этой истории больше подходит народная пословица "на воре шапка горит"?

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik