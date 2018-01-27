Тайная жизнь "Нафтогаза". Древнегреческие страсти и народные пословицы

Побеждает всегда подстрекатель, утверждал древнегреческий комедиограф и драматург Менандр. В истории отношений между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" тех самых комедии и драмы предостаточно. И хотя основная их часть уже сыграна Стокгольмским арбитражным судом, эпилог, тем не менее, остается открытым. Ну как открытым, скорее приоткрытым.
Но в руководстве украинской компании полагают, что это просто необходимо: чтобы де у "Газпрома" не было возможности уклониться от исполнения решения суда. Мол, в практике международного коммерческого арбитража были прецеденты, когда сторона, против которой вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить его выполнение на том основании, что оппоненты якобы злонамеренно разгласили закрытую информацию.
Само решение суда нам известно. Формально, однозначного победителя или проигравшего нет, есть компромисс. Шведские судьи отказались удовлетворить исковые требования "Газпрома" о взыскании с "Нафтогаза" 56 миллиардов долларов за нарушение условий закупок топлива, изменили формулу определения цены на газ для Украины и сняли некоторые ограничения. Однако украинская сторона обязана выплатить неустойку в размере двух миллиардов долларов. Кроме того, "Нафтогаз" должен до конца 2019 года закупать по пять миллиардов кубометров газа в год, причем 80% на условии "бери или плати", что очень раздражает Киев.
Невольно напрашивается вывод, что какие-то планы есть у "Нафтогаза". А вот победит ли подстрекатель, как говаривал Менандр, если дело опять окажется в арбитраже – это большой вопрос. И вообще, может, ко всей этой истории больше подходит народная пословица "на воре шапка горит"?
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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