Что позволено французу, или Как женщины Европы вступились за мужчин США

Смело, а главное – нетрендово выступили сто европейских женщин, подписав открытое письмо в Le Monde. Они осудили активисток американских движений против сексуальных домогательств и поддержали мужчин в праве на "приставания".

Публикация во французской ежедневной газете – отклик на происходящее в США, но вряд ли наделает много шума за океаном: снежный ком сексуальных разоблачений, покатившийся из Голливуда, уже не остановить – он слишком велик и ничего другого, кроме как набирать вес и скорость, делать не может. А жаль. Потому что среди составителей текста – те, к кому стоило бы прислушаться. Например, "икона французского кинематографа" Катрин Денев и писательница Катрин Милле – автор знаменитого бестселлера "Сексуальная жизнь Катрин М.".

Казалось бы, вот кто должен стать "коллективным знаменем" для #metoo, The Silence Breakers, Timeʼs Up и других кампаний против мужского насилия вкупе с просто мужским вниманием. Кому как не Катрин Денев, не теряющей во Франции титул "божественной красавицы", знать все про "заинтересованные взгляды" и "случайные прикосновения"? А Катрин Милле, судя по ее автобиографической книге, и вовсе стоило бы назначить главной "страдалицей" в силу непрерывной мужской тяги к ней. Однако обе почему-то назвали происходящее в США с момента первых женских откровений о Харви Вайнштейне "лихорадкой" , притом такой, которая "не помогает женщинам стать более независимыми".

Разумеется, их оценка прямого насилия однозначна: это преступление. Но в отличие от своих американских "визави" они считают, что "настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением". Воспитанные во французской культурной традиции, они сообщают американкам (ну так, на будущее, чтобы их жалобы на мужчин не росли в геометрической прогрессии на "ровном месте"): "…галантность не представляет собой мужскую агрессию". И было бы странно, если б француженки сказали нечто другое: мужская галантность – чисто французское изобретение и культивировалась веками, чего в американской культуре не было никогда. Вот он, водораздел взаимного непонимания.

Французские авторы письма увидели в американском "антимужском" движении признаки "пуританства" и угрозу "сексуальной свободе". Однако вспомним "протестные" женские наряды на недавнем вручении премии "Золотой глобус" (это когда жертвы домогательств и сочувствующие им голливудские дивы оделись во все черное – конечно, в знак протеста против сексуального насилия и больше ничего). Вспомним и поймем, что с сексуальной свободой все в полном порядке, а вот вместо пуританства следует говорить о ханжестве. Как заметила зритель киноцеремонии, публицист из Сан-Франциско Соня Тучинская , "все девушки независимо от возраста и статуса были в черном бархате, черных шелках, черных кружевах и даже с черными бантами на ягодицах". Что не помешало им "максимально возможно обнажить те участки своего тела, за которые их так маниакально любили "хватать" голливудские магнаты".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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