Не сказать, чтобы такого от него никто не ожидал. Все логично. Обама лунную программу свернул в 2011. И через год переизбрался. А Трамп тоже хочет на второй срок. Но ему, чтобы закрыть что-то ненужное, надо сначала открыть что-то ненужное.
И он сказал: "поехали!", или Как Трамп на Луну собирался
"Я опять хочу в Париж. Ты там уже был? Нет, я туда уже хотел". Если в двух словах, то директива Трампа о возвращении на Луну – она об этом. Если же словами Маэстро из "В бой идут одни старики", то "летать не умеют, стрелять тоже пока не умеют, но орлы". Они ведь даже на МКС без нас добраться не могут. Но что такое МКС по сравнению с Луной? Правильно, туда на самом деле лететь надо. А с естественным спутником возможны варианты. С расчетом ли на них, или просто песней Софии Ротару навеяло, но Трамп решил поискать своего счастья подальше от этой Земли.
Сколько раз унылыми вечерами в Белом доме ему от тоски и обиды выть на луну хотелось. В такой момент, вероятно, и осенило. Послушайте, НАСА, а может, вернемся? Ведь есть у нас, НАСА, родная земля. В смысле, с нужным ландшафтом. И флаг есть, и скафандры. И технологии – не чета тем, что в 1972 были. Если тогда прокатило, то сейчас сам бог велел шагнуть уже не по-маленькому. Важно лишь помнить, что в скафандрах отражается реальность. И если объявили, что высадились два астронавта, то в шлеме одного никак не должно быть видно еще двоих. Причем одного из них – и вовсе без шлема.
Короче говоря, он сказал: "Поехали!". И подмахнул рукой распоряжение о том, что пора. "Доктрина, – читаем у Трампа, – переориентирует космическую программу США на исследования и открытия". Любопытно, с чего переориентирует? Если со "Звездных войн", то это он не угадал. В Пентагоне еще раньше предупредили, что рассматривают околоземное пространство как поле боя. Впрочем, и он не чужд милитаризма. Рассуждая о новых рабочих местах в лунном свете, поминает и о военной составляющей.
Не сказать, чтобы такого от него никто не ожидал. Все по-своему логично. Обама, кстати, программу по исследованию Луны свернул в 2011. И через год переизбрался. А Трамп же тоже хочет на второй срок. Но ему, чтобы закрыть что-нибудь ненужное, надо сначала открыть что-нибудь ненужное.
"Документ меняет фокус космической программы",– заявляет президент США. Про фокус – это он верно. Фокусы – это по их части. Как говорится, "чик – и мы уже на небесах". "На этот раз мы не только оставим флаг и следы, но и создадим основу для дальнейших полетов". Плагиат чистейшей воды. Про "Второе путешествие на Луну" Рудольф Эрих Распе сочинил во второй половине XVIII века. Вот только в числе прочего его литературный герой умел еще и собственноручно вытаскивать себя за волосы из болота.
У Трампа с этим сложнее. "Вашингтонское болото", как бы он ни старался, все равно возьмет его на гоп-стоп. А дальше – как в песне. "У нас пощады не проси и на луну не голоси. А лучше вспомни ту "малину", Вовкину картину, где он нас с тобой прикинул точно на витрину. В общем, не тяни резину. Мы прощаем все. Кончай его, Маккейн". Кстати, Барон Мюнхгаузен свои "лунные" байки завершал неизменным "а если не верите мне, то отправляйтесь туда сами". Трампу и с этим не повезло. Русские на этот раз, похоже, точно могут прилететь и проверить.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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