Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне

Древние верили, что Земля – это гигантский диск, окруженный океаном. В определенном смысле этот миф перекочевал и в американское общество. Есть только США. И все! И понятно, кто одержал все победы в истории.

Вашингтон заявил, что победили в Сирии не русские и сирийские военные, а американская армия. Представитель Пентагона Эрик Пэхон так и сказал: "Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции"…

Правда, не обошлось без накладок. Буквально несколькими часами позднее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на Берлинском форуме по внешней политике заявил, что именно "российское военное вмешательство в 2015 году пошагово изменило динамику гражданской войны в Сирии. Мы видим, Россия… в значительной степени определит послевоенное политическое будущее Сирии, потому что другие этого не сделали", заключил Габриэль , намекая, видимо, на американцев.

Но Габриэль зря намекал. Он не учел силу и мощь свободных СМИ США. Его заявление может где-то в какой-то американской газетке и набрали петитом, а заявление Пентагона о победе США в Сирии сейчас, наверно, можно услышать из каждого утюга любой американской домохозяйки.

Итак, американцы заявили, что именно они победили в Сирии. Думаете, они нагло пытаются приписать себе чужие заслуги? Ничуть! Они уверены, что так на самом деле и есть. Причем искренне в это верят. Почему? Да потому что еще со школьной скамьи американских детей учат, что США практически в одиночку выиграли Вторую мировую войну. И это искажение фактов подается под соусом благих намерений: воспитать молодых граждан Америки патриотами. И еще искусственно насаждаются шоры: есть США и весь остальной мир. Америка – это "пуп земли!" Причем делается это походя, а результаты получаются нужные. Для истеблишмента и закулисных коноводов. Вот, например, чемпионаты США по бейсболу, американскому футболу или чемпионат НХЛ – это для аборигенов события глобального масштаба. И создается впечатление, что большинство американцев не сомневаются, что так думает и весь остальной мир. У них даже некоторые внутренние состязания проходят под брендом "World". Чушь? Абсурд? Но не для среднестатистического американца.

В преддверии миллениума по всей Америке проводилась масса опросов о том, какие события были самыми значимыми в уходящем XX веке. Toп-100 от "юэсэй" получился весьма показательным и почти нисколько не удивительным, учитывая тот факт, что мы теперь знаем, где находится "пуп земли".

Итак, на первом месте – атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Удивительно, что американцы больше всего гордятся именно этим? Ничуть! Наоборот, всем показали "кузькину мать" еще задолго до Хрущева. В общем, есть, чем гордиться. Хоть в этом русских обогнали. На третьем ожидаемо: бомбардировка Японией Перл-Харбора. Но мы отомстили! (см. №1 рейтинга). Второе место Топ-100 – высадка американца Нила Армстронга на Луну. А первый полет человека в космос (кто не знает – Юрия Гагарина) – на 60 месте. Намного выше в рейтинге, например, первые телевизионные дебаты в Америке в 1939 году – они на 28-м.

Какие из этого всего можно сделать выводы? Скажу честно: никаких.

В античности люди верили, что Земля – это гигантский диск, окруженный океаном. И стоит он на трех китах. Мне кажется, что в определенном смысле этот миф перекочевал и в американское общество. Гигантский диск – это США, окруженные океаном. И все! На этом, собственно, и заканчивается мир. А все остальное – это вымыслы, догадки, легенды. И, скажем, искусство – это куча банок из-под собачьих консервов Энди Уорхола, а Тинторетто, Веронезе – это миф. Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Донателло – это черепашки-ниндзя. А Бетховен – это пес. Все просто и удобно. Легко усваивается, а главное – необременительно для серого вещества.

В конце концов, все мы дети Божии, только каждый по-своему. И прав был французский острослов Ривароль: народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. Интересно, о каком народе идет речь?..

* Террористическая организация, запрещена в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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