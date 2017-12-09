Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне

Вашингтон заявил, что победили в Сирии не русские и сирийские военные, а американская армия. Представитель Пентагона Эрик Пэхон так и сказал: "Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции"…
Но Габриэль зря намекал. Он не учел силу и мощь свободных СМИ США. Его заявление может где-то в какой-то американской газетке и набрали петитом, а заявление Пентагона о победе США в Сирии сейчас, наверно, можно услышать из каждого утюга любой американской домохозяйки.
Итак, американцы заявили, что именно они победили в Сирии. Думаете, они нагло пытаются приписать себе чужие заслуги? Ничуть! Они уверены, что так на самом деле и есть. Причем искренне в это верят. Почему? Да потому что еще со школьной скамьи американских детей учат, что США практически в одиночку выиграли Вторую мировую войну. И это искажение фактов подается под соусом благих намерений: воспитать молодых граждан Америки патриотами. И еще искусственно насаждаются шоры: есть США и весь остальной мир. Америка – это "пуп земли!" Причем делается это походя, а результаты получаются нужные. Для истеблишмента и закулисных коноводов. Вот, например, чемпионаты США по бейсболу, американскому футболу или чемпионат НХЛ – это для аборигенов события глобального масштаба. И создается впечатление, что большинство американцев не сомневаются, что так думает и весь остальной мир. У них даже некоторые внутренние состязания проходят под брендом "World". Чушь? Абсурд? Но не для среднестатистического американца.
В преддверии миллениума по всей Америке проводилась масса опросов о том, какие события были самыми значимыми в уходящем XX веке. Toп-100 от "юэсэй" получился весьма показательным и почти нисколько не удивительным, учитывая тот факт, что мы теперь знаем, где находится "пуп земли".
Какие из этого всего можно сделать выводы? Скажу честно: никаких.
В античности люди верили, что Земля – это гигантский диск, окруженный океаном. И стоит он на трех китах. Мне кажется, что в определенном смысле этот миф перекочевал и в американское общество. Гигантский диск – это США, окруженные океаном. И все! На этом, собственно, и заканчивается мир. А все остальное – это вымыслы, догадки, легенды. И, скажем, искусство – это куча банок из-под собачьих консервов Энди Уорхола, а Тинторетто, Веронезе – это миф. Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Донателло – это черепашки-ниндзя. А Бетховен – это пес. Все просто и удобно. Легко усваивается, а главное – необременительно для серого вещества.
В конце концов, все мы дети Божии, только каждый по-своему. И прав был французский острослов Ривароль: народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. Интересно, о каком народе идет речь?..
* Террористическая организация, запрещена в России
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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