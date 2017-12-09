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Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне

14:0009.12.2017
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в СирииАмериканская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Древние верили, что Земля – это гигантский диск, окруженный океаном. В определенном смысле этот миф перекочевал и в американское общество. Есть только США. И все! И понятно, кто одержал все победы в истории.

Вашингтон заявил, что победили в Сирии не русские и сирийские военные, а американская армия. Представитель Пентагона Эрик Пэхон так и сказал: "Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции"… 

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
Правда, не обошлось без накладок. Буквально несколькими часами позднее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на Берлинском форуме по внешней политике заявил, что именно "российское военное вмешательство в 2015 году пошагово изменило динамику гражданской войны в Сирии. Мы видим, Россия… в значительной степени определит послевоенное политическое будущее Сирии, потому что другие этого не сделали", заключил Габриэль, намекая, видимо, на американцев. 

Но Габриэль зря намекал. Он не учел силу и мощь свободных СМИ США. Его заявление может где-то в какой-то американской газетке и набрали петитом, а заявление Пентагона о победе США в Сирии сейчас, наверно, можно услышать из каждого утюга любой американской домохозяйки.

Итак, американцы заявили, что именно они победили в Сирии. Думаете, они нагло пытаются приписать себе чужие заслуги? Ничуть! Они уверены, что так на самом деле и есть. Причем искренне в это верят. Почему? Да потому что еще со школьной скамьи американских детей учат, что США практически в одиночку выиграли Вторую мировую войну. И это искажение фактов подается под соусом благих намерений: воспитать молодых граждан Америки патриотами. И еще искусственно насаждаются шоры: есть США и весь остальной мир. Америка – это "пуп земли!" Причем делается это походя, а результаты получаются нужные. Для истеблишмента и закулисных коноводов. Вот, например, чемпионаты США по бейсболу, американскому футболу или чемпионат НХЛ – это для аборигенов события глобального масштаба. И создается впечатление, что большинство американцев не сомневаются, что так думает и весь остальной мир. У них даже некоторые внутренние состязания проходят под брендом "World". Чушь? Абсурд? Но не для среднестатистического американца.

В преддверии миллениума по всей Америке проводилась масса опросов о том, какие события были самыми значимыми в уходящем XX веке. Toп-100 от "юэсэй" получился весьма показательным и почти нисколько не удивительным, учитывая тот факт, что мы теперь знаем, где находится "пуп земли"

Американские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Мнение: даже "мать всех бомб" не подняла авторитет США в Центральной Азии
Итак, на первом месте – атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Удивительно, что американцы больше всего гордятся именно этим? Ничуть! Наоборот, всем показали "кузькину мать" еще задолго до Хрущева. В общем, есть, чем гордиться. Хоть в этом русских обогнали. На третьем ожидаемо: бомбардировка Японией Перл-Харбора. Но мы отомстили! (см. №1 рейтинга). Второе место Топ-100 – высадка американца Нила Армстронга на Луну. А первый полет человека в космос (кто не знает – Юрия Гагарина) – на 60 месте. Намного выше в рейтинге, например, первые телевизионные дебаты в Америке в 1939 году – они на 28-м. 

Какие из этого всего можно сделать выводы? Скажу честно: никаких. 

В античности люди верили, что Земля – это гигантский диск, окруженный океаном. И стоит он на трех китах. Мне кажется, что в определенном смысле этот миф перекочевал и в американское общество. Гигантский диск – это США, окруженные океаном. И все! На этом, собственно, и заканчивается мир. А все остальное – это вымыслы, догадки, легенды. И, скажем, искусство – это куча банок из-под собачьих консервов Энди Уорхола, а Тинторетто, Веронезе – это миф. Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Донателло – это черепашки-ниндзя. А Бетховен – это пес. Все просто и удобно. Легко усваивается, а главное – необременительно для серого вещества.

В конце концов, все мы дети Божии, только каждый по-своему. И прав был французский острослов Ривароль: народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. Интересно, о каком народе идет речь?..

* Террористическая организация, запрещена в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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