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Русофобия, дорого, б.у. Рекламные трюки продавцов лежалого товара

10:0018.11.2017
(обновлено: 10:55 18.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в МосквеФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Еще Адам Смит утверждал: спрос рождает предложение. Но в XXI веке потребителю необходимо сначала "впарить" идею, что тебе что-то нужно, и лишь затем продать товар, который будет соответствовать идее.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан предположил, что президент США боится президента России. "Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "российском вмешательстве"), – заявил бывший разведчик.  

Cтенд RT на Международном рынке аудиовизуального контента MIPCom в Канне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Джон Бреннан отправлен в отставку в январе 2017 года, то есть, если российское вмешательство было на самом деле, то бояться нужно не только Трампу, но и главному разведчику США: ведь это под его руководством спецслужба допустила такую досадную оплошность. С другой стороны, если Трамп – ставленник российского президента, то почему он должен бояться Путина?

Зачем Бреннан делает столь непоследовательные заявления? Ответ очевиден: дискредитация Трампа с одной стороны и соответствие русофобскому тренду – с другой. Если заявления экс-главы ЦРУ переводить с информационного на человеческий, получится: "Трамп – слабак, Путин – зло". Приводит ли Бреннан факты? Конечно, нет! Кому они нужны? Эпоха аргументов и фактов закончилась. Теперь важны эмоции и фейки, которые отлично продаются и покупаются. Причем как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Фейк под названием "русское вмешательство", придуманный американцами для оправдания собственных проблем, прекрасно продается. Помимо США, его предлагают не только на Украине и в Прибалтике, но и во Франции и Германии, Великобритании и Испании. Да что там говорить, страны Европы, похоже, считают делом чести заявить о российском вмешательстве в свои дела. Даже ЮАР выставила свой товар на этом рынке. Предложений русофобского товара, как мы видим, масса.

Еще Адам Смит утверждал: спрос рождает предложение. Но в XXI веке потребителю необходимо сначала "впарить" идею, что ему что-то нужно, а затем продать товар, который будет соответствовать идее. И не важно, что это: очередной смартфон или новейшее вооружение. Демонизация Ирана и Северной Кореи – это товар Трампа, который приносит США реальные доходы, военный контракт с Саудовской Аравией на 110 млрд долларов – яркая тому иллюстрация.

Северокорейская угроза – главная тема азиатского турне Трампа –  тоже неплохо конвертируется, правда пока на уровне намерений. Противники Трампа типа Бреннана продают и покупают русофобию. Продают своим за политический капитал. Покупают у российских соседей за транши и военное обеспечение, но Украина и Прибалтика – это не саудиты, японцы и корейцы, тут не так много денег. И потом, русофобия так давно продается, что от нее уже попахивает несвежим. А общество потребления в информационную эпоху привыкло к регулярным новинкам, пусть и не сильно отличающимся от предыдущей версии.

Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Так "российское вмешательство" превращается в "русских хакеров", которые превращаются в "русских троллей". И когда подобный товар тебе "впаривают" из каждого утюга, то ты не только покупаешь его, но и сам становишься распространителем. Последний пример – это 80-летний американский актер Джордж Такеи, который после обвинений в гомосексуальном домогательстве (еще один трендовый товар), обвинил "русских интернет-троллей" в манипуляции. "Очевидно, что меня хотят запугать и заставить молчать, но я не боюсь, друзья. Я не поддамся этому", – написал он. 

Активность "троллей" актер связал с тем, что он ранее критиковал "анти-ЛГБТ политику Путина".  В общем, на русофобском рынке появился еще один продавец. К Бреннану, Дастису и компании присоединился открытый гей-актер. И он им не конкурент, а скорее партнер по франшизе.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik 

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