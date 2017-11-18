Русофобия, дорого, б.у. Рекламные трюки продавцов лежалого товара

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан предположил, что президент США боится президента России. "Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "российском вмешательстве"), – заявил бывший разведчик.
Зачем Бреннан делает столь непоследовательные заявления? Ответ очевиден: дискредитация Трампа с одной стороны и соответствие русофобскому тренду – с другой. Если заявления экс-главы ЦРУ переводить с информационного на человеческий, получится: "Трамп – слабак, Путин – зло". Приводит ли Бреннан факты? Конечно, нет! Кому они нужны? Эпоха аргументов и фактов закончилась. Теперь важны эмоции и фейки, которые отлично продаются и покупаются. Причем как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Еще Адам Смит утверждал: спрос рождает предложение. Но в XXI веке потребителю необходимо сначала "впарить" идею, что ему что-то нужно, а затем продать товар, который будет соответствовать идее. И не важно, что это: очередной смартфон или новейшее вооружение. Демонизация Ирана и Северной Кореи – это товар Трампа, который приносит США реальные доходы, военный контракт с Саудовской Аравией на 110 млрд долларов – яркая тому иллюстрация.
Северокорейская угроза – главная тема азиатского турне Трампа – тоже неплохо конвертируется, правда пока на уровне намерений. Противники Трампа типа Бреннана продают и покупают русофобию. Продают своим за политический капитал. Покупают у российских соседей за транши и военное обеспечение, но Украина и Прибалтика – это не саудиты, японцы и корейцы, тут не так много денег. И потом, русофобия так давно продается, что от нее уже попахивает несвежим. А общество потребления в информационную эпоху привыкло к регулярным новинкам, пусть и не сильно отличающимся от предыдущей версии.
Активность "троллей" актер связал с тем, что он ранее критиковал "анти-ЛГБТ политику Путина". В общем, на русофобском рынке появился еще один продавец. К Бреннану, Дастису и компании присоединился открытый гей-актер. И он им не конкурент, а скорее партнер по франшизе.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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