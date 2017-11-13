Политолог о заявлении экс-главы ЦРУ: против Трампа годятся любые обвинения

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан высказал мнение, что глава США Дональд Трамп может бояться российского президента Владимира Путина. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Сергей Козлов.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан полагает, что президент США Дональд Трамп может бояться российского президента Владимира Путина.

В субботу после встречи с российским лидером на саммите АТЭС Трамп сказал, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это нехорошо для Соединенных Штатов. Он также назвал историю с "российским вмешательством" искусственным барьером для отношений между странами.

"Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "вмешательстве в выборы", – ред.)", – сказал Бреннан в интервью телеканалу CNN в ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывание Трампа.

Расследование вменяемого России влияния на американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется ФБР и конгрессом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цель Джона Бреннана – внести свой вклад в кампанию давления на президента США.

"Слова экс-директора ЦРУ о том, что Путину удалось "запугать" Трампа прекрасно ложатся на те представления, которые существуют среди американского истеблишмента. Трамп находится под существенным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит, и они ищут всяческие способы дискредитировать его и, возможно, осуществить импичмент. В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества годятся любые обвинения, в том числе и беспочвенные. С чем, мы, собственно, в данном случае и имеем дело", – отметил Сергей Козлов.

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