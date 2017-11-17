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Польша хочет снести единственную в стране высотку. За то, что "советская"

13:2017.11.2017
(обновлено: 13:23 17.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГорода мира. ВаршаваГорода мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ломать – не строить. В Польше – очередное обострение декоммунизации. Памятников уже мало, решили ломать небоскребы. Точнее – небоскреб. Потому как не вписывается в политические стереотипы.

В поле зрения борцов с прошлым попала знаменитая "сталинская высотка" в Варшаве. Министр внутренних дел Мариуш Блащак назвал это здание "символом советского господства" и рекомендовал его сломать. 

Города Мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: снос сталинской высотки станет для Варшавы серьезной проблемой
Чиновник сослался на прежний "успешный" опыт: почти сто лет назад, вскоре после обретения Польшей независимости, в Варшаве уже снесли православный Александро-Невский собор. Он тоже напоминал полякам о России. И напоминал как-то слишком, по их мнению, властно: храм, построенный при участии лучших архитекторов Российской Империи, был самым высоким зданием тогдашней Варшавы. Что вынести было просто немыслимо. Ломать, впрочем, тоже было непросто – мучились долго. Храм снесли, а проблема осталась. Вот, теперь то же самое – с высоткой, которая, как сказано, одним своим видом формирует "неверное отношение" молодых поляков к истории.

И то сказать. Построенный в 50-е годы прошлого века в качестве дара советского народа братскому польскому народу Дворец культуры и науки по сей день остается самым высоким в Польше. Здание включено, кстати, в реестр польских памятников архитектуры. Вероятно, по праву. Строилась высотка с учетом опыта возведения сходных зданий в Москве, но с использованием некоторых характерных для Польши архитектурных приемов. Так что властям придется изменить целый ряд законов, чтобы снести здание в 42 этажа. Кроме того, сам снос будет достаточно серьезной технической проблемой.

Рабочие монтируют строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: уничтожая памятники Красной армии, Польша хочет "спрямить историю"
Впрочем, это не смущает инициаторов показательного разрушения "советского наследия". Свою помощь уже предложила армия. Высотку в центре города готовы взорвать военные саперы. А где же еще можно приобрести такой ценный опыт? В один момент – ни российского господства, ни самого высокого в Польше здания. А взамен – "прекрасное учение и прекрасная тренировка".

Трудно представить, что в Италии, например, начали бы разрушать все здания времен Муссолини. Да и какую угрозу национальному польскому самосознанию несет сооружение высотой более 200 метров, которое входит в десятку высочайших небоскребов Европейского союза. Пусть это и сталинский колосс, но принадлежит Польше, находится в ее столице. Приятно же. Но в Варшаве думают по-другому, если вообще думают.

Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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