Польша хочет снести единственную в стране высотку. За то, что "советская"

В поле зрения борцов с прошлым попала знаменитая "сталинская высотка" в Варшаве. Министр внутренних дел Мариуш Блащак назвал это здание "символом советского господства" и рекомендовал его сломать.
И то сказать. Построенный в 50-е годы прошлого века в качестве дара советского народа братскому польскому народу Дворец культуры и науки по сей день остается самым высоким в Польше. Здание включено, кстати, в реестр польских памятников архитектуры. Вероятно, по праву. Строилась высотка с учетом опыта возведения сходных зданий в Москве, но с использованием некоторых характерных для Польши архитектурных приемов. Так что властям придется изменить целый ряд законов, чтобы снести здание в 42 этажа. Кроме того, сам снос будет достаточно серьезной технической проблемой.
Трудно представить, что в Италии, например, начали бы разрушать все здания времен Муссолини. Да и какую угрозу национальному польскому самосознанию несет сооружение высотой более 200 метров, которое входит в десятку высочайших небоскребов Европейского союза. Пусть это и сталинский колосс, но принадлежит Польше, находится в ее столице. Приятно же. Но в Варшаве думают по-другому, если вообще думают.
Ольга Гаврилова, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.