Эксперт: снос сталинской высотки станет для Варшавы серьезной проблемой

Глава МВД Польши Мариуш Блащак предложил снести сталинскую высотку в Варшаве. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik отметил, что польский министр, по сути, реанимировал старую идею посткоммунистических властей.

Сталинскую высотку в центре Варшавы, в которой располагается Дворец культуры и науки, необходимо снести как "символ советского господства в Польше", считает министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Блащак.

По мнению министра, здание "является символом российского, советского господства в Польше". "После обретения независимости, 99 лет назад, на нынешней площади Пилсудского стояла церковь, которая была разобрана, потому что тогда представляла собой символ господства России в Варшаве", – заявил Блащак в эфире Польского радио.

Он отметил, что такие символы важны, потому что формируют отношение, особенно молодых людей, к истории. С этим же связано переименование улиц в Варшаве в рамках декоммунизации, добавил министр.

В свою очередь, замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире радиостанции Zet заявил, что армия могла бы справиться с разрушением высотки. "Снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости", – сказал он.

На вопрос о том, могут ли военные саперы взорвать Дворец культуры, замминистра ответил утвердительно, отметив, что это было бы "прекрасное учение, прекрасная тренировка" для польских солдат. "Если только будет разрешение это сделать, мы можем взять на себя эту задачу, не будет проблем", – добавил он.

Комментируя тот факт, что высотка внесена в реестр памятников, Ковнацкий отметил, что здание надо считать памятником "советской оккупации в Польше".

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik отметил, что сталинская высотка в центре Варшавы является одним из интереснейших архитектурных объектов польской столицы и уже обросла свой историей.

"Руководство министерства внутренних дел Польши решило реанимировать старую идею польских посткоммунистических властей – снести один из самых интересных архитектурных объектов Варшавы, так называемую сталинскую высотку. То есть объект, возведенный после войны при ближайшем участии Советского Союза. Но понятно, что пока эта идея далека от реализации. Я думаю, что в данном случае общего консенсуса у польских властей не будет. Хотя бы потому, что этот объект, который находится в самом центре города, на площади Парадов (Дефилад), построенный в 1955 году и имеющий целых 42 этажа, уже оброс своей историей. Достаточно сказать, что ровно 50 лет назад в этом доме выступала знаменитая британская музыкальная группа The Rolling Stones, и в польской прессе сейчас появился целый ряд публикаций ностальгического свойства о выступлении Мика Джаггера и его друзей", – сказал Юрий Борисенок.

По его словам, польским властям в случае сноса высотки придется столкнуться и с другими трудностями.

"В данном случае нужно будет еще и преодолеть закон. Потому что в 2007 году Дворец науки и культуры занесен ни куда-нибудь, а в реестр архитектурных памятников. И польским властям придется в таком случае изменить целый ряд законов, чтобы снести здание в 42 этажа. Кроме того, если такое решение (о сносе здания) все же будет принято, то сносить его нужно будет с большими неудобствами для сотен тысяч жителей Варшавы, которые регулярно проезжают мимо. Поэтому я думаю, что сам факт сноса будет достаточно серьезной технической проблемой. В целом, мне кажется, что заявление министра внутренних дел Польши – это один из образцов политического пиара, что у нынешних властей в Варшаве встречается чуть ли не каждую неделю", – считает Юрий Борисенок.

Строительство Дворца культуры и науки в Варшаве – дар СССР братскому польскому народу. Все вопросы финансирования и проектирования легли на Советский Союз, который не требовал ничего взамен. Согласно официальным данным, идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году. Помимо прочего, в здании были расположены центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма, а также самая высотная в стране смотровая площадка – на 30-м этаже.

В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша, а на месте некогда идеологических помещений расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы, здесь проводятся выставки и конференции, некоторое время функционировало казино.

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