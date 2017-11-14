РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Заплатим больше назло Трампу": американские богачи потянулись к кошелькам

11:5614.11.2017
0290
© AP Photo / Lee Jin-man Президент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08.11.2017Президент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08.11.2017
© AP Photo / Lee Jin-man
Хорошо просить повысить налоги, если знаешь, как эти налоги обходить. Еще тысяча и один офшор – и Трамп вместе со своей налоговой реформой у сверхбогатых американцев в кармане.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Политолог о заявлении экс-главы ЦРУ: против Трампа годятся любые обвинения
Каждый, кому удалось воплотить в жизнь американскую мечту, знает, что не в деньгах счастье, а в их количестве. Но богатые американцы сегодня готовы тратить больше только ради одной цели – насолить Дональду Трампу и Республиканской партии. Четыре сотни миллионеров и миллиардеров в США требуют не снижать для них налоги. В числе подписавших петицию – Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер. Авторы письма, которое  было написано по инициативе движения Responsible Wealth, утверждают, что не время снижать налоговое бремя для богачей, как того хотят республиканцы. 

Началось все с того, что 10 ноября бюджетный комитет нижней палаты конгресса США одобрил план налоговой реформы.  Она предполагает снижение налогов на прибыль для предприятий с 35% до 20%. Причем все республиканцы проголосовали "за", а все демократы – "против". Представители Республиканской партии в сенате добавили в проект и свою инициативу. Если ее примут, то богатые семьи будут платить не 39,6, а 38,5% налогов. Богачами в США считаются люди, чей доход превышает 250 тысяч долларов в год или у кого есть активы на 1,5 млн долларов. 

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
"Большая двойка": глава немецкого МИД раскритиковал деятельность Трампа
По утверждению Сороса и остальных подписавшихся, власти совершают большую ошибку. Богатые должны платить в бюджет больше, ибо в стране с экономикой далеко не все в порядке, в бюджете денег впритык, а госдолг превышает все разумные пределы. И можно было бы похвалить миллиардеров за такую идею и желание бороться с неравенством в обществе, если бы не одно "но". За их предложением просматривается серьезный план по уничтожению президентства Дональда Трампа. Тот же Сорос известен своими политическими взглядами, ему журналисты приписывают спонсорство многих "сливов" в "досье" на действующего президента. А налоговая реформа была одним из важнейших пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа. И он хотел сдержать свое слово. Но сверхбогатые оказались против и ради палок в колеса готовы отморозить уши назло Трампу, не жалея денег на дискредитацию его фигуры на этом посту. Впрочем, наверняка, у каждого из них есть 1000 и один способ ухода от налогов, так что от своей "благотворительности" они не очень пострадают. А мнение тех, кто с доходом в 250 тысяч долларов тоже считается богатым, сверхбогатых наверняка не интересует.   

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik  

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена