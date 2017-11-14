"Заплатим больше назло Трампу": американские богачи потянулись к кошелькам

Хорошо просить повысить налоги, если знаешь, как эти налоги обходить. Еще тысяча и один офшор – и Трамп вместе со своей налоговой реформой у сверхбогатых американцев в кармане.

Каждый, кому удалось воплотить в жизнь американскую мечту, знает, что не в деньгах счастье, а в их количестве. Но богатые американцы сегодня готовы тратить больше только ради одной цели – насолить Дональду Трампу и Республиканской партии. Четыре сотни миллионеров и миллиардеров в США требуют не снижать для них налоги . В числе подписавших петицию – Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер. Авторы письма, которое было написано по инициативе движения Responsible Wealth, утверждают, что не время снижать налоговое бремя для богачей, как того хотят республиканцы.

Началось все с того, что 10 ноября бюджетный комитет нижней палаты конгресса США одобрил план налоговой реформы. Она предполагает снижение налогов на прибыль для предприятий с 35% до 20%. Причем все республиканцы проголосовали "за", а все демократы – "против". Представители Республиканской партии в сенате добавили в проект и свою инициативу. Если ее примут, то богатые семьи будут платить не 39,6, а 38,5% налогов. Богачами в США считаются люди, чей доход превышает 250 тысяч долларов в год или у кого есть активы на 1,5 млн долларов.

По утверждению Сороса и остальных подписавшихся, власти совершают большую ошибку. Богатые должны платить в бюджет больше, ибо в стране с экономикой далеко не все в порядке, в бюджете денег впритык, а госдолг превышает все разумные пределы. И можно было бы похвалить миллиардеров за такую идею и желание бороться с неравенством в обществе, если бы не одно "но". За их предложением просматривается серьезный план по уничтожению президентства Дональда Трампа. Тот же Сорос известен своими политическими взглядами, ему журналисты приписывают спонсорство многих "сливов" в "досье" на действующего президента. А налоговая реформа была одним из важнейших пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа. И он хотел сдержать свое слово. Но сверхбогатые оказались против и ради палок в колеса готовы отморозить уши назло Трампу, не жалея денег на дискредитацию его фигуры на этом посту. Впрочем, наверняка, у каждого из них есть 1000 и один способ ухода от налогов, так что от своей "благотворительности" они не очень пострадают. А мнение тех, кто с доходом в 250 тысяч долларов тоже считается богатым, сверхбогатых наверняка не интересует.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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